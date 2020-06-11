Обыски в Минске – Лукашенко наносит ответный удар

11.06.2020, Москва, Елена Острякова

Около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка», главными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Об этом сообщает белорусский сайт Onliner, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председателем правления «Белгазпромбанка» до недавнего времени являлся Виктор Бабарико, который сейчас баллотируется в президенты Белоруссии и считается главным конкурентом Александра Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе КГК, ДФР возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

«В качестве подозреваемых по данному уголовному делу проходят сотрудники коммерческих структур, бывшие и действующие сотрудники «Белгазпромбанка». Виктор Бабарико в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет», — сообщили в пресс-службе.

По информации Tut.by, обыски также проходят в компании «ПриватЛизинг», которую ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко связал с деятельностью Бабарико и обвинил в махинациях.

Сам экс-банкир успокаивает сторонников.

«Эта история касается только банковской деятельности… Это означает, что штаб в безопасности. Мы продолжаем работу, у меня большая просьба не переживать. Банк будет разбираться со своими делами, штаб это не затрагивает. Мы двигаемся по общему плану», – сказал Бабарико.

В то же время экс-банкир отметил, что сотрудники штаба, которые считают ситуацию опасной, могут покинуть штаб. Он не будет расценивать это как трусость и апеллировать к моральным принципам.

«Это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли. Мне не очень приятно, но я к этому готовился», – сказал Бабарико.

Ранее о снятии предвыборных пикетов в крупных белорусских городах заявила Светлана Тихановская – жена арестованного блогера. Она опасается провокаций против участников, которых в последние дни массово задерживали.

До окончания сбора подписей (100 тыс подписей – обязательное условие регистрации кандидата в ЦИК) осталось 4 дня. И у Бабарико, и у Тихановской необходимое количество, по их словам, уже есть.

Тем не менее, близкие к администрации президента политологи пишут сегодня об окончании кампании Бабарико и раскрытии заговора «Газпрома».

«Вот и сказочки конец. Бабарику ждет ***дец. Можно сказать, что это предупреждение Газпрому. Если вмешательство в выборы будет продолжаться, то БелГазпромбанк ждет национализация», – написал в своем «фейсбуке» Петр Петровский.

Его коллега Александр Шпаковский обращает внимание на активное внимание к Белоруссии российской либеральной несистемной оппозиции, жаждущей цветной революции в Минске.

«Что касается присутствия в деле российского олигархата, то достаточно посмотреть, кто финансировал Болотную в 2012 году. Это те самые силы, которые незаконно разбогатели в 90-х, и которых не смог (не захотел) добить Путин… В определенном смысле Беларусь в августе будет бастионом для России. В принципе это наша привычная роль – Брестская крепость», – написал Шпаковский.