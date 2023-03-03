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Нельзя ни на секунду прекращать благодарственные излияния в адрес «западных партнёров», которые, как показал пример Германии, оказались очень чувствительными к критике.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-председатель Львовской ОГА, депутат Верховной рады Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел, чтобы мы не уставали говорить добрые слова в адрес наших западных партнёров и союзников. Я хорошо помню этот период, и оно мне так резало ухо, вот эти претензии, которые выражали некоторые чиновники в отношении Германии. Я думаю, абсолютно необоснованные претензии. И мы сегодня видим, когда эти злые языки исчезли с политической орбиты – Германия начала в отношении Украины действовать совсем-совсем по-иному. О роли США, мне кажется, что здесь не нужно уставать говорить, потому что это лидер Западного мира в поддержке Украины. И визит Байдена не просто символичный, он демонстрирует, что президент глобального лидера мира демонстрирует поддержку нашей стране», – вещал нацист.

«Поэтому точно будет бронетехника, точно будут те средства, которые помогут нам поразить и уничтожить противника», – раболепствовал Синютка.