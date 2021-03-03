Оценить Горбачёва

03.03.2021, Москва, Платон Беседин

Михаил Сергеевич Горбачёв отметил своё 90-летие. Юбилей его в федеральных медиа справили преимущественно в благожелательных тонах. Первый канал, к примеру, сделал упор на то, сколь открытым и милым человеком был Михаил Сергеевич. Семьянин, интеллектуал. Ну и традиционно изливались в любви к последнему генсеку люди вроде Алексея Венедиктова и Чулпан Хаматовой.

Тем важнее сделать к юбилею Горбачёва краткое послесловие.

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Правы те, кто заявляет, что Михаил Сергеевич и его сподвижники (впрочем, там ещё надо разобраться, кто под чьим командованием ходил) подарил людям свободу. Вот только они не говорят главного. Свобода в её чистом виде не может представляться высшей – благой, если угодно – ценностью. Если дать её без регуляции и взаимопомощи, то она будет основываться исключительно на праве сильного. Что мы и получили в итоге в постсоветское время.

Сколькими жизнями и судьбами за это пришлось заплатить?

Вместе с тем звучат и удивления, отчего в федеральном поле столь много славиц в адрес человека, развалившего СССР и обрекшего миллионы на страдания. Месяцем ранее подобное благолепие – даже краше – наблюдалось в адрес другого лидера – Бориса Ельцина. Но объясняется это, на самом деле, просто.

Власти нельзя просто взять и категорически очернить историю. Мол, Сталин – тиран, Николай II – живодёр и рохля, Брежнев – развалина. Ельцин и Горбачёв – пьяница и меченый. Получается все плохи были? Тогда как на подобном фундаменте строить будущее?

К тем, кто размышляет подобным образом, прибавляются и те, кто восхищается делом Михаила Сергеевича почти искренне. Они свято уверены в том, что нужные цели были достигнуты. Их не смущает стопроцентная правота хрестоматийной фразы Зиновьева: «Целили в коммунизм, а попали в Россию». Не смущает, потому что они охотно и целят, и попадают в Россию, искреннее считая её чем-то вроде рудиментарного образования, отставшего от Запада, как когда-то, кстати, писал сподвижник Горбачёва Яковлев.

Между Сциллой и Харибдой в данном случае пройти будет не просто. Но всё равно надо. Потому что без внятной ревизии прошлого – ни будущее, ни настоящее невозможны. Это приведёт лишь к бесконечному повторению прежних ошибок. Каким бы ни было разочарование в итоге, мы обязаны провести инвентаризацию того, что происходило, дабы двигаться дальше. И личность Горбачёва, его деятельность в первейшей очереди на оценку.

Как сказано у Алексея Толстого (пусть и в ином контексте, но посыл верен): «- Не будет тебе чести от меня, – негромко проговорил Петр. – Глупец! Старый волк! Упрямец хищный… – И метнул взор на полковника Рена. – Отведи его в тюрьму, пешим, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих…».