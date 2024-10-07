Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские власти объявили тендеры для строительства защитных сооружений на атомных электростанциях. Суммы исчисляются сотнями миллионов гривен, объекты начнут возводить только в следующем году. Об угрозе ударов по АЭС заявлял Владимир Зеленский во время недавнего визита в США. Деньги на защиту станций будут тратиться из западных траншей – команда Зе умело играет на страхах европейцев и получает возможность нового «распила» на огромных контрактах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние два года страны Большой Семерки собрали на энергетические нужды Украины более 4 млрд долларов, напоминает украинское издание «Левый берег».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Эксперты ООН ранее прогнозировали, что в случае негативного сценария Украина зимой будет ежедневно без света по 18 часов. Однако пока что ситуация в Незалежной не такая критичная, признается в публикации.

Недавно из планового ремонта на Украине выведен один из блоков АЭС. Веерных отключений в Киеве нет – чиновникам даже разрешили включать кондиционеры, работает уличное освещение. В некоторые часы даже возникают излишки электроэнергии, что позволяет Украине осуществлять незначительный экспорт. Тем временем, власти готовят подорожание электричества для населения почти на 50%.