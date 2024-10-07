Оцените красоту игры: В Киеве начинается «распил» на угрозе «ударов по АЭС»

Михаил Рябов.  
07.10.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина, Энергетика


Украинские власти объявили тендеры для строительства защитных сооружений на атомных электростанциях. Суммы исчисляются сотнями миллионов гривен, объекты начнут возводить только в следующем году. Об угрозе ударов по АЭС заявлял Владимир Зеленский во время недавнего визита в США. Деньги на защиту станций будут тратиться из западных траншей – команда Зе умело играет на страхах европейцев и получает возможность нового «распила» на огромных контрактах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние два года страны Большой Семерки собрали на энергетические нужды Украины более 4 млрд долларов, напоминает украинское издание «Левый берег».

Украинские власти объявили тендеры для строительства защитных сооружений на атомных электростанциях. Суммы исчисляются сотнями...

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Эксперты ООН ранее прогнозировали, что в случае негативного сценария Украина зимой будет ежедневно без света по 18 часов. Однако пока что ситуация в Незалежной не такая критичная, признается в публикации.

Недавно из планового ремонта на Украине выведен один из блоков АЭС. Веерных отключений в Киеве нет – чиновникам даже разрешили включать кондиционеры, работает уличное освещение. В некоторые часы даже возникают излишки электроэнергии, что позволяет Украине осуществлять незначительный экспорт. Тем временем, власти готовят подорожание электричества для населения почти на 50%.

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