Оцените прохвоста: Гордон тайно работал на Порошенко

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, якобы порвавший с партией Петра Порошенко и критиковавший ее, на самом деле, на прошедших выборах обслуживал проект экс-главы СБУ Игоря Смешко партию «Сила и честь», тайно работавшую в интересах бывшего президента.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорили очень много во время президентских выборов относительно того, что: «Вот такой сенсацией стал Смешко». И некоторые эксперты спорили о том, откуда же взялся электорат Смешко, если он ничего не делал просто, и при этом получил 6%.

Я говорил ещё тогда, сейчас мои догадки подтвердились, о том, что на Смешко просто перекинули часть процентов Юлии Тимошенко, которые у неё отобрали путём подсчёта голосов лояльными окружными избирательными комиссиями для того, чтобы провести во второй тур Петра Порошенко.

Сейчас это предположение подтвердилось, потому что Смешко не набрал 6%, его рейтинг 3,81% – и то, это для него многовато, хотя позволит ему развивать собственную политическую силу, получить государственное финансирование», – пояснил эксперт.