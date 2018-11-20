Оцените скотиняку: Ляшко валит на бывших побратимов по Майдану унижение украинцев

20.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Один из участников Евромайдана скандально известный депутат Олег Ляшко сегодня с трибуны Верховной Рады картинно сокрушался, что спустя пять лет после начала «революции достоинства» украинцы не получили ничего, кроме унижения.

«Завтра пять лет, как началась «Революция достоинства». Я и моя команда принимали участие в этой революции вместе с миллионами украинских граждан. Но что за эти пять лет получили украинцы? Вместо достоинства получили от власти унижения, унижения бедностью, и это наихудшее, что могло быть», – сказал Ляшко, рассчитывая свалить вину за кризис на других «побратимов» по Майдану.

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«По требованию международного валютного фонда поднимают цены на газ и коммунальные тарифы, и люди, чтоб получить субсидию, вынуждены выписывать детей из дома. После повышения цен на газ растут цены на лекарства, на продукты питания. Миллионы украинцев из-за низких зарплат не имеют возможности ни купить лекарства, ни продукты питания.

На этой неделе, по требованию Международного валютного фонда, уже бюджет будут принимать. То цены на газ поднимают, то бюджет принимают – и всё ради кредитов МВФ!

У меня вопрос к президенту, к правительству и парламентскому большинству… Вы не работаете, потому что вместо достоинства вы своей политикой дали украинцам унижение! Если вы унижаете людей бедностью, уходите, не унижайте народ, не унижайте Украину и в своей родной стране, и перед международным сообществом.

Я обращаюсь к власти: не унижайте украинцев бедностью. Идите прочь!» – заявил Ляшко.