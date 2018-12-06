Оцените уровень бардака: Верховная Рада с седьмой попытки проголосовала, чтобы получить деньги Запада

06.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Сегодня Верховная Рада с седьмой попытки приняла законопроект о противоминной деятельности, который позволит Украине получить деньги Запада на очистку от боеприпасов на контролируемых Киевом территориях Донбасса.

«В это направление необходимо вложить миллионы или даже миллиарды, потому для государственного бюджета это будет сложно», – пояснил порошенковец Иван Винник необходимость помощи Запада.

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Спикеру Рады Андрею Парубию пришлось долго уговаривать депутатов занять рабочие места, проявить дисциплинированность.

«Я прошу вернуться в зал. Коллеги, за этим законом наблюдает и украинское общество, и наши западные партнёры», – призывал Парубий.

Однако с первой попытки решение не было принято – из 337 депутатов поддержали возвращение законопроекта только 217, а 82 политика вообще не проголосовали.

«Коллеги, больше года рабочая группа готовила этот законопроект, больше года мы готовились его принять! Я прошу всех зайти в зал и принять участие в голосовании. Не шутите с законами, касающимися безопасности! Я прошу всех взять участь в голосовании», – сказал Парубий.

Во время второй попытки уже не хватило шести голосов. Спикеру снова пришлось уговаривать зал и грозить депутатам авторитетом «западных партнёров».

«Я хочу рассказать ещё раз – этот законопроект поддерживают наши европейские партнёры. Мы можем зачитать сейчас письмо посла ЕС в поддержку этого законопроекта. Коллеги, и Канада, и все наши партнёры, – благодаря этому закону мы можем получить финансирование для наших служб и поддержку заграничных служб в разминировании наших территорий. Поэтому я прошу всех принять участие в голосовании. Западные партнёры поддерживают, покажем, что и украинский парламент поддерживает украинских воинов, украинских граждан», – упрашивал Парубий.

Результаты третьего голосования не сильно отличались от предыдущих: поддержали 219, выступили против – 3, воздержались 31 и не голосовало 80 человек.

Спикеру пришлось попросить порошенковца Ивана Винника «очень коротко, потому что люди разойдутся» зачитать письмо от «европейских партнёров». Однако выступить Виннику не дали: к трибуне подошёл один из нардепов и назвал этот законопроект «полной глупостью», после чего народные избранники вообще занялись кто чем.

Парубий снова напомнил «коллегам» об ответственности и начал четвёртое голосование, которое также закончилось провалом.

«Семь голосов не хватило, чтобы принять законопроект. мы не можем затягивать, у нас осталось три минуты. Пожалуйста, лидеры фракций, мобилизуйте людей! Семь голосов не хватает для принятия сверхважного закона!» – умолял зал спикер.

На пятом голосовании для принятия положительного решения не хватило двух голосов.

Отчаявшийся Парубий в очередной раз призвал депутатов к порядку и начал шестое голосование, результат которого также был отрицательным.

Лишь с седьмой попытки за принятие закона проголосовали 242 депутата, против – двое, воздержались 12, не голосовало 78 политиков.