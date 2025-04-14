Оцените уровень неадекватности: подельник Зеленского мечтает убить Путина микрофоном
Зарабатывавший в КВН и российских фильмах юморист из Харькова Андрей Чивурин теперь испытывает ненависть к РФ.
Об этом в эфире Чивурин, который вернулся на Украину, но не пошел в окопы, а примкнул к проектам студии «Квартал 95», которой руководил нынешний президент Владимир Зеленский, заявил в эфире «ТСН», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Юморист похвалил свою бывшую коллегу по КВН, эмигрировавшую из России либералку, иноагента Татьяну Лазареву.
«Как говорит Таня Лазарева: «Знала бы, я бы его микрофоном бы убила», – сказал он.
«А вы?» – уточнила ведущая.
«Убил бы, если бы знал. Ну, это такая фантазия, но убил бы. У меня к этому не человеку нет никаких чувств, кроме ненависти, – заявил Чивурин.
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