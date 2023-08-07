Оценка: Безвозвратные потери Украины доходят до полумиллиона человек

Грубые подсчёты показывают, что украинские потери убитыми, пропавшими без вести и дезертирами составляют сотни тысяч человек.

Об этом в эфире телеканала «день ТВ» заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался потерями ВСУ за всё время СВО.

«Сложно сказать. Есть интересная оценка – считали по SIM-картам, более миллиона молчат на Украине. Это сбежавшие, выбросившие SIM-карты, пропавшие без вести или погибшие. То есть, по сути, можно вести речь о нескольких сотнях тысяч человек.

Это мужское население. И даже при переезде SIM-карты были бы активированы. А они молчат. Их или выбросили, или ещё что-то.

Да, это грубая оценка. Но она даёт порядок, речь идёт о 200-500 тысяч человек. Ведь на сегодняшний день даже Украина признаёт, что практически половина населения сбежала, в том числе и к нам в страну. Плюс европейские страны, которые всё хуже относятся к украинцам. Ну и люди, которые просто скрываются, прячутся», – сказал Кнутов.