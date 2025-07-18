«Очень досадно» – в Киеве печалятся из-за досрочного отъезда Кита Келлога из Украины
Спецпредставитель президента США Кит Келлог, видимо, решил, что больше ему делать на Украине нечего, и отбыл досрочно. И это несмотря на то, что у него не было ни встреч с главами фракций Верховной рады, ни с представителями гражданского общества, ни посещений фронта,.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший посттпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже есть шутка, что лучше ПВО «Пэтриот» из США – это пребывание Келлога на Украине. Кстати, это не первый раз, когда прибывает высокопоставленное лицо США, и Россия останавливает массированные атаки. Это было и в 17-18 гг., когда был спецпредставитель Волкер, который приезжал в Авдеевку, и российский агрессор переставал бомбить Авдеевку, и мы шутили, что нужно, чтобы он там всё время сидел», – ностальгировал Елисеев.
Однако он добавил, что скоропостижный отъезд Келлога – нехороший знак.
«Может, он выполнил программу пребывания и решил вернуться, может, его вызвали из Вашингтона. Но как по мне, действительно, странно, что он обещал быть неделю и уехал, потому что было не очень много встреч.
Я ожидал, что он встретится со всеми лидерами парламентских фракций, с представителями гражданского общества. Это было его решение, что хотел, он посмотрел. Я так понимаю, на фронт он не поехал. Это тоже очень досадно. Но это решение американской стороны», – сокрушался укро-дипломат.
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