«Очень эффективно» – в США расхваливают Украину за атаки по НПЗ России

Вадим Москаленко.  
21.02.2025 18:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Атаки ВСУ по российской энергетической инфраструктуре крайне выгодны для экономики США, потому что ослабляют Россию, и даже позволили сорвать крупную международную сделку.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявила русофобка и старший журналист в независимой службе по анализу сырьевых товаров Аура Сабатос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки ВСУ по российской энергетической инфраструктуре крайне выгодны для экономики США, потому что ослабляют...

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«В период с сентября 2023 года по февраль 2025 года было совершено около сотни ударов БПЛА по критическим объектам инфраструктуры в России. Но с начала года эти атаки усилились.

И дело не только в их количестве. В Энгельсе, в 900 километрах, была нефтебаза «Кристалл». Там была еще одна нефтебаза. Пара нефтеперерабатывающих заводов тоже довольно далеко отсюда. И еще мы видели в этом году, что украинцы разрушали объекты инфраструктуры не один раз, а по два или даже три раза. И атаки также были очень изощренными.

Мы видели, как рои БПЛА атаковали эти объекты инфраструктуры. Например, Волгоградский НПЗ, который был дважды атакован менее чем за неделю, а также нефтебазы», – рассказала довольная Сабатос.

Она также похвалила Украину за атаки по нефтепроводам, и особенно – за захват станции в Судже, который позволил сорвать транзитную сделку.

«Самым важным объектом инфраструктуры, который был атакован в прошлом году, была станция учета газа в Судже прямо на границе с Украиной. И тот факт, что украинские войска нанесли удар по станции учета газа и вывели её из строя, стал решающим моментом во время переговоров между Россией, Азербайджаном и другими заинтересованными сторонами по возобновлению транзита газа через Украину.

И в итоге эти переговоры провалились, потому что никто не хотел пропускать газ без точного учета на российской стороне границы», – радовалась американская журналистка.

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