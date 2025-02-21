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Атаки ВСУ по российской энергетической инфраструктуре крайне выгодны для экономики США, потому что ослабляют Россию, и даже позволили сорвать крупную международную сделку.

Об этом в ходе дискуссии в Атлантическом совете заявила русофобка и старший журналист в независимой службе по анализу сырьевых товаров Аура Сабатос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с сентября 2023 года по февраль 2025 года было совершено около сотни ударов БПЛА по критическим объектам инфраструктуры в России. Но с начала года эти атаки усилились. И дело не только в их количестве. В Энгельсе, в 900 километрах, была нефтебаза «Кристалл». Там была еще одна нефтебаза. Пара нефтеперерабатывающих заводов тоже довольно далеко отсюда. И еще мы видели в этом году, что украинцы разрушали объекты инфраструктуры не один раз, а по два или даже три раза. И атаки также были очень изощренными. Мы видели, как рои БПЛА атаковали эти объекты инфраструктуры. Например, Волгоградский НПЗ, который был дважды атакован менее чем за неделю, а также нефтебазы», – рассказала довольная Сабатос.

Она также похвалила Украину за атаки по нефтепроводам, и особенно – за захват станции в Судже, который позволил сорвать транзитную сделку.