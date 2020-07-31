«Очень качественная работа» – херсонский меджлисовец признал «культурную оккупацию» Россией украинского Юга

31.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Херсонцы и одесситы «проглотили, не заметив, агрессивную информационную политику России» по возрождению исторической памяти данных регионов как территорий, основанных Екатериной II и князем Потёмкиным.

Об этом на пресс-конференции заявил директор по развитию БУ ККСЦ «Куреш», глава Херсонского меджлиса Ибрагим Сулейманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационная политика России – это не накануне оккупации, она все-таки фактически идет с первого дня независимости Украины в той или иной степени. Но те нарративы, которые вводили в последние годы перед началом агрессии, я вижу, в том числе, и в Херсонской области (почти в Херсонской, хотя, скорее всего, это больше Юг Украины, начиная с Одессы, Николаев, Херсон). Если кратко, это нарративы Малороссии, их так называемое вторичное наследие как преемник Российской империи времён Екатерины.

Этот нарратив там начал распространяться с начала 2010 года. В Херсоне начала активно «возрождаться» память о Екатерине II, о Потёмкине. Было создано много фондов, которые финансировались с помощью Россотрудничества, с личным фондом Путина, будем говорить прямо, у которого основной задачей было финансирование культурных проектов во всем мире», – заявил Сулейманов.

«Если копать глубже и говорить, что такое Россотрудничество и его функции, то Россия, когда начинает воплощать свои агрессивные планы, разворачивает агрессивную информационную политику на тех территориях, где они собираются это сделать.

И лучшая почва для продвижения этих идей – это демократические ценности, как то свобода слова, развитие культуры, защита родного языка – и в этих парадигмах скрывают поддержку русских движений. Здесь очень сложно отличить, где культура начинается, а где начинается уже агрессивная политика, именно здесь спрятана идеологическая засада.

Я скажу честно, Херсон и одесситы это проглотили, не заметив, мол, это наша история с этим нужно жить», – рассуждает меджлисовец.

При этом он признал, что от истории никуда не деться, однако поспешил заявить, нужно различать свою историю и «оккупационную».

«Действительно, это история и никуда от нее не денешься, но здесь необходимо отметить, что эта история всё-таки – оккупационная история. У неё есть свои плюсы и минусы, это какое-то наследие историческое, но возрождать память того же Потемкина или даже Суворова, который очень неоднозначная личность касательно исторических событий…

Не буду вдаваться в подробности, но именно в это время в Херсоне возрождается – есть школа имени Потёмкина, фонд имени Потёмкина, общественная организация. Больше скажу, в начале 2015 года в херсонской школе первоклассники принимали присягу на имя Потёмкина.

С того же фонда Россотрудничества директор этой школы распространял уже книги «Я люблю Россию». То есть, Российская Федерация ведёт системную, очень качественную работу в идеологическом направлении, что не скажешь, к сожалению, об Украине», – пожаловался Сулейманов.