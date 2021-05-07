«Очень малолюдно, людей почти нет». На родине Зеленского отметили день примирения с нацистами

07.05.2021, Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Кривом Роге прошли торжественные мероприятия по случаю празднования введенного постмайданным режимом так называемого «Дня памяти и примирения».

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Эксперт.Кр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торжества начались с того, что на проспекте Мира возле монумента «Победа» военнослужащие зажгли огонь вечной славы. После этого присутствующие, которых было около сотни человек, возложили цветы к монументу «в память о погибших во Второй мировой войне».

«Почти нет людей, кроме приглашенных участников. Намного меньше, чем в предыдущие годы. Почти нет автобусов, на которых привезли бы кого-то ещё, как было раньше. Очень немноголюдно в этом году», – прокомментировали в СМИ.

После возложения цветов прошёл куцый военный парад из десятка единиц военной техники того времени. Во главе колонны шёл танк Т-34 с украинским флагом.

Отметим, что на мероприятии вообще не было ни красных флагов, ни другой советской символики, под которой победили в войне. Также ни разу – даже в местных СМИ – не прозвучал термин «Великая Отечественная война». Люди отмечали исключительно «День примирения».

В завершение торжеств участники мероприятия под звон колоколов отправились в стоящую поблизости часовню – на молебен по погибшим во Второй мировой войне.