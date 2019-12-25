«Очень много украинцев до сих пор убеждены, что Крымского моста не существует»

25.12.2019, Киев, Игорь Петров

Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив, а Украина за прошедшие пять лет не построила ни одной железнодорожной линии в контролируемых районах Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое важное – не жить в собственных мифах. На днях россияне открыли железнодорожную ветку на Крымский полуостров по мосту. Очень много украинцев до сих пор убеждены, что этого моста не существует.

Важно не жить в мифах. Мы за пять лет не смогли по Донбассу развернуть никакой нормальной инфраструктуры. Мы не построили в Мариуполь железнодорожную ветку, мы не соединили север Луганской области. Мы за пять лет не показали способности реализовывать большие проекты.

А вот они показали. Поэтому давайте жить в реалиях», – сказал Андрусив.