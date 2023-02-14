Очень не хватает бронетехники, как под Харьковом – экс-замначштаба ВМС Украины

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Киев не отказывается от планов прорыва в сторону Мелитополя для рассечения сухопутного коридора в Крым, несмотря на очевидность того, что русские прекрасно знают планы ВСУ и подготовились к наступлению.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил бывший замначальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские очень болезненно восприняли бы наступление на Мелитополь для того, чтобы рассечь российскую группировку, которая захватила коридор, объединяющий Крым с Краснодарским краем. Это наше Приазовье, его надо освобождать, это очень серьёзная логистическая цепочка для подпитки группировки агрессора на Крымском полуострове. А в-третьих, это путь к освобождению и Донбасса, и Крыма. Думаю, противник это тоже понимает. Если посмотреть на схему фортификационных сооружений, можно увидеть их концентрацию как раз в районе Токмак-Мелитополь. Думаю, они ожидают там удар», – сказал Рыженко.

В то же время он дал прогноз, что наступление ВСУ состоится весной, при этом отметил, что подобный манёвр можно было сделать ещё в ходе прорыва под Харьковом.

«Я думаю, это (контрнаступление – ред.) будет, когда будет сконцентрировано необходимое количество бронетехники, созданы резервы и подготовлены для этого. Это где-то весной, как и планировалось. Откровенно говоря, у нас была такая возможность – продолжать наступление на Харьковском направлении, но у нас как раз не хватало тяжёлой бронетехники. Думаю, что в связи с этим как раз и была статья нашего Главкома Залужного в декабре после почти годового его молчания в СМИ – нам нужна бронетехника», – рассуждал он.

«Будет бронетехника, будет и резерв, будет и наступление. Сейчас просто нужно на востоке это нашествие сдержать, и здесь также помощь (поставки натовских вооружений – ред.) имеет решающее значение», – вещал бывший военный.