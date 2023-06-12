«Очень нехороший разведпризнак»: США вывели в океан стратегические подлодки

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В рамках подготовки к обезоруживающему удару по России США вывели в океан все свои подлодки с баллистическими ракетами.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Максим Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях состоялось массовое развёртывание американских ПЛАРБ, это баллистические ракеты на подводных лодках, носители ударных средств. У американцев главная составляющая стратегических ядерных сил размещена на подводных лодках. И у них буквально на днях состоялся массовый выход подводных лодок с баз. Вопрос – для чего? Это явно выделяется из общего характера несения боевого дежурства. Это явно аномальные вещи, которые сразу попадают в категорию мигания красной лампочки. Дело в том, что обезоруживающий удар для них – это не абстрактная вещь, а то, что они отрабатывают. Должны быть немедленные заявления Лаврова и президента, потому что вопрос, действительно, важный. Это очень нехороший разведпризнак. Это не означает, что через два часа полетят ракеты. Но это означает, что противник качает ситуацию, прощупывает. Это не означает, что завтра будет ядерная война, но если мы не предпринимаем меры по парированию, то очень близко подходим к краю, за которым, мягко говоря, наступают очень нехорошие события», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что в такой ситуации Россия должна выявит эти подводные лодки и показать Вашингтону, что они находятся на прицеле.

«У нас есть спутники, которые обладают возможностями по обнаружению подводных лодок, посмотреть там есть что. У нас есть худо-бедно патрульная авиация. Которая, имея даже грубые показания спутников, может накрыть, показать, что мы держим руку на пульсе. Это надо, чтобы обозначить, что мы знаем, где они находятся, и предупредить, что они находятся на прицеле», – добавил эксперт.