ВСУ применили ракеты ATACMC по двум аэродромам – в Бердянске и Луганске. И все ошибки, допущенные ранее на военных аэродромах, подвергшихся атакам с воздуха, были повторены и здесь.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» сообщил военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это далеко не первый аэродром, который атаковали (ВСУ). По предыдущим аэродромам мы видели спутниковые снимки, мы же не просто дискутировали, а видели подтверждение со стороны американцев. Именно они где-то раз в час снимают территорию нашей страны и выкладывают практически в онлайн-режиме. Видели, что самолёты вплотную стоят друг к другу, как на параде, в линейку, как в мирное время. Ровно тоже самое и здесь. Когда прошлые разы речь шла об аэродромах на территории России в границах до 24 февраля 2022 года и на удалении в сотни километров от линии фронта, то вчера это было допущено на аэродроме, который всего лишь в 100 км от фронта. Туда долетает практически всё. И Storm Shadow прекрасно могли долететь. Но долетели ATACMC. Это кассетная боеголовка с 950-ю суббоеприпасами», – отметил Сапоньков.

Молчание Минобороны РФ относительно удара по аэродрому выглядит, как минимум, странным, когда сам факт удара подтвержден официальными лицами.

«Мы не дискутируем о чём-то теоретическом. Вчера сенатор Запорожской области Дмитрий Рогозин выложил фотографию, на которой видны именно блоки сбитой или отработанной ATACMC. Факт, что они там были, и мы не занимаемся никаким выдумыванием. С другой стороны, эта ракета что-то среднее между нашими советскими «Точками» и российскими «Искандерами». Это достаточно простая ракета, она летит без огибания рельефа по баллистической траектории. И для ПВО она является достаточно простой целью. В отличие от тех же Storm Shadow, у которых имеется маневрирование, огибание рельефа. Поэтому сбивать их можно и «Буками», и «Панцирями». И С400 их тоже возьмёт, если в том есть экономическая целесообразность. Но вчера ночью эти ракеты упали в Бердянске и в Луганске. Ещё и в Луганске аэродром накрыли. Они благополучно пролетели до Бердянска всю Запорожскую область. И как всегда, скорее всего, удар был основан на американских разведданных. Как всегда, выбрали сочетание факторов, окно, лазейку и прочее. И получилась очень неприятная ситуация», – заключил Сапоньков.