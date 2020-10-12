«Очень опасная провокация»: США вторглись в зону российских учений у Крыма

12.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия перекрыла акваторию Черного моря практически вдоль всего побережья Крыма для проведения военных учений. Однако в минувшие выходные крупнейший американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk нарушил запрет и вторгся в закрытое пространство.

Об этом сообщает ресурс «Авиа про», отслеживающий авиационную активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что американский стратегический беспилотник вылетел с территории Грузии, прошел вдоль закрытого Россией воздушного пространства у берегов Крыма и направился в сторону ДНР и ЛНР, где осуществил пролет рядом с беспилотником ОБСЕ, который мониторил ситуацию в регионе.

Подобная акция американских военных является дерзкой провокацией, но с юридической точки зрения не будет иметь последствий. наказана. Сбить иностранное воздушный объект Россия могла только в том случае, если бы оно нарушило ее границы. Об этом заявили российские военные эксперты.

«Речь идет не о нарушении воздушного пространства России, а о пренебрежении правилами и нормами безопасности полетов. Существует практика закрытия районов воздушного и надводного пространства в период проведения учений – стрельб и так далее, и подобного рода предупреждения проходят по разным информационным каналам с тем, чтобы предупредить мореплавателей и руководителей воздушных полетов о том, что в конкретном районе, в том числе и над нейтральными водами, будет осуществляться какая-то военная деятельность.

В этом смысле пренебрежение американцами предупреждениями свидетельствует о том, что они занимаются целенаправленно разведывательной деятельностью с целью вскрытия обстановки в период проведения нашим флотом, войсками Южного военного округа или 4-й армии ВВС и ПВО мероприятий, связанных с проведением практических стрельб.

Уже понятно, что американцы летают не просто так, ради спортивного интереса, а конкретно решая задачи, так как именно в это время наши береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» проводили практические стрельбы», – заявил «ПолитНавигатору» капитан I ранга, военный эксперт Сергей Горбачев.

Он добавил, что американские военные рискуют потерять свой летательный аппарат, нарушая введенные запреты:

«Подобная практика подвергает опасности в данном случае летательный аппарат, который мог быть сбит, поврежден, или ему мог быть нанесен урон. В данном случае можно говорить о том, что пренебрежение подобными запретами надводными кораблями или пилотируемыми летательными аппаратами может привести к непоправимым последствиям с поражением этих средств разведки и гибели людей».

Главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия могла бы применить меры в отношении американского БПЛА в том случае, если бы оно прямо угрожало ее безопасности, но сделать это в нейтральных водах было бы ошибкой:

«При входе в воздушное пространство России необходимо его уничтожать, а что касается полета над международными водами, здесь вопрос спорный. Если бы он представлял угрозу нашим кораблям или создавал какую-то аварийную ситуацию, очевидно, надо было бы реагировать. Но все зависит от ситуации…

С точки зрения международного права, он может быть сбит при заходе в воздушное пространство Российской Федерации. А что касается полетов над международными водами, в том числе, над районами, которые мы закрываем для полетов, тут вопрос очень тонкий, поэтому я не могу прямо сказать, что его надо было сбивать – нет. Здесь, скорее всего, это была очень опасная провокация», – заявил Коротченко.