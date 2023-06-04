«Очень опасная ситуация для РФ»: Чего добивается «партия мира»

Владимир Гладков.  
04.06.2023 16:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Как только боевые действия на Украине прекратятся и СВО завершится, оставшиеся под властью укронацистов территории будут приняты в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завкафедрой истории и международных отношений филиала МГУ Андрей Мартынкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только боевые действия на Украине прекратятся и СВО завершится, оставшиеся под властью укронацистов...

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«Пока существует горячая фаза Специальной военной операции, принимать Украину в НАТО, конечно, никто не будет. Но здесь есть опасные подводные камни – если СВО остановится на такой стадии, когда останется хотя бы часть какой-нибудь Украины, хотя бы Киевская область, то они сразу же вступит в НАТО. И это будет очень опасная ситуация для РФ», – сказал Мартынкин.

В свою очередь, доктор политических наук Игорь Скурлатов отметил, что главные враги России – внутренние.

«Да, пока у Зеленского останется хотя бы один квадратный метр украинской земли, он развернёт там «Хаймарс», какие-то дальнобойные ракеты, и будет стрелять до бесконечности. В этом ему помогут страны НАТО.

Опасность у нас только одна – это внутренние враги России, так называемая «партия мира», которая предлагает и стремится заключить мир с Зеленским, признать государственность этого образования Украина», – добавил Скурлатов.

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