«Очень опасная ситуация для РФ»: Чего добивается «партия мира»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как только боевые действия на Украине прекратятся и СВО завершится, оставшиеся под властью укронацистов территории будут приняты в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завкафедрой истории и международных отношений филиала МГУ Андрей Мартынкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Пока существует горячая фаза Специальной военной операции, принимать Украину в НАТО, конечно, никто не будет. Но здесь есть опасные подводные камни – если СВО остановится на такой стадии, когда останется хотя бы часть какой-нибудь Украины, хотя бы Киевская область, то они сразу же вступит в НАТО. И это будет очень опасная ситуация для РФ», – сказал Мартынкин.

В свою очередь, доктор политических наук Игорь Скурлатов отметил, что главные враги России – внутренние.

«Да, пока у Зеленского останется хотя бы один квадратный метр украинской земли, он развернёт там «Хаймарс», какие-то дальнобойные ракеты, и будет стрелять до бесконечности. В этом ему помогут страны НАТО. Опасность у нас только одна – это внутренние враги России, так называемая «партия мира», которая предлагает и стремится заключить мир с Зеленским, признать государственность этого образования Украина», – добавил Скурлатов.