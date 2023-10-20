«Очень опасная техника» – украинские дроны взрываются в руках бандеровцев

Используемые в украинской армии дроны являются крайне опасным оборудованием, часто взрывающимся в руках операторов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил ВСУшник, оператор БПЛА, представившийся Николаем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно безопасности – когда ты приезжаешь на позицию, ты светишься, выдаёшь сигнал. Поэтому это конечно опасно.

Плюс fpv-дрон – это в принципе не военная техника, она в принципе опасна во многих смыслах. Когда ты работаешь со взрывчаткой, с детонатором, и с инициацией этого детонатора. Вот этого на моём опыте было много, когда дрон может взорваться чуть ли не у тебя в руках», – сказал пилот БПЛА.