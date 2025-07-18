Очень опасно: крупная группировка ВСУ под угрозой блокады – полковник СБУ
Российская армия стремится перерезать последнюю дорогу, по которой снабжается группировка ВСУ в Покровске и Мирнограде.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Русские нашли наше слабое место. Сначала били в лоб на Покровск – не получилось, именно на западном фланге. Нашли слабое место на восточном фланге.
И вот теперь образовалось новое направление, Доброполье. А вот движение сейчас идет – Родинское, которое обходит Мирноград с севера. Покровско-Мирноградский укрепрайон – это большая агломерация, и там все переходит друг к другу. Это большой укрепрайон.
Так вот… они зашли с западного, и вот подходят к этому населенному пункту, Родинскому. И самое главное – Доброполье. Почему опасно? Это действительно развивается настоящий тактический кризис на покровском направлении. И он может перейти в оперативно-тактический», – сказал Стариков.
«Чем оно опасно? Там две дороги. Дорогу западную они уже взяли под огневой контроль, а северную еще не взяли. Но сделают все возможное, чтобы взять ее под огневой контроль, а потом перерезать.
Это приведет к тому, что наш гарнизон, находящийся в тех городах, а там большое количество войск, не будет получать все необходимое для ведения вооруженной борьбы. Даже таких простых вещей, как вода, еда, три литра воды, три килограмма еды, и всё остальное», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: