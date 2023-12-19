«Очень плохо для нас» – Зеленский признал дипломатические успехи России

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Поскольку поддержка Украины в странах Запада уменьшается, бандеровцам приходится констатировать успехи Москвы на дипломатическом поприще.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский отметил, что война Израиля и Палестины сильно сократила военную поддержку Украины, а это выгодно России.

«Из-за происходящего на Ближнем Востоке происходит расфокусировка мира на консолидации вокруг Украины, расфокусировка поддержки Украины, расфокусировка темы Украины за границей. И всё это в комплексе – очень плохо влияет на стойкость, на нашу помощь», – сказал Зеленский.

«Надо признать, что Россия достигла успеха на дипломатическом поле. Некоторые страны начали сомневаться, приоритеты начали меняться. Некоторые начали балансировать, кому помочь в первую очередь – Израилю, или Украине. Всё это точно не позитивно влияет», – подытожил президент.