04.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика
Просмотров:

«Очень плохо выглядит»: Лукашенко оглашает послание вопреки рекомендациям врачей


Российский политтехнолог Владислав Рогимов продолжает делиться информацией о состоянии здоровья Александра Лукашенко, утверждая, что имеет надежный источник в администрации белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рогимов подчеркнул, что сегодняшнее оглашение послания парламенту Лукашенко делает вопреки рекомендациям врачей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По информации от моего источника из администрации президента Белоруссии, у Александра Григорьевича Лукашенко состояние средней тяжести. Врачи не советуют ему сегодня выступать, но, тем не менее, его не отговорить. Вчера он весь день провёл в кровати, готовил речь к выступлению. Вчерашний тест на коронавирус показал положительный результат. Проблема в том, что он может заразить тех людей, которые рядом с ним находятся, так как в маске Лукашенко ходить, похоже, не собирается. Всецело доверяю этой информации, так как за последнюю неделю все инсайды, которые мне передавал источник из АП, подтвердились», – написал Рогимов в своем телеграм-канале.

Выступление Лукашенко началось на полдень. Оно проходит в резиденции президента во Дворце Республики, а не в Доме Правительства, как было раньше.

«Лукашенко очень плохо выглядит. Видно и слышно, что болеет. Хрип, одышка, повышенная потливость. Врачи практически совершили чудо, чтобы он смог сегодня выступать у микрофона», – отмечает эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Рогимов весной был вынужден бежать из Минска, по его словам, под угрозой ареста. Как считает политтехнолог, преследования были связаны с его желанием поработать на одного из соперников Лукашенко.


Недавно Лукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах.

Последнее заседание Совбеза Белоруссии Лукашенко проводил с забинтованной рукой, из бинтов торчал катетер от капельницы.

Накануне ему стало дурно во время выступления в воинской части, он был вынужден снять галстук.

Слухи о  госпитализации президента распространялись в интернете после недавнего визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечали, что членом делегации был замминистра экономразвития Михаил Бабич, которого Лукашенко в свое время «отослал» с должности посла в Минске. Его возвращение могло расстроить президента.

Однако еще до встречи с Мишустиным и Бабичем Лукашенко не выглядел здоровым. Он с трудом спускался по лестнице на концерте «Славянский базар» в Витебске.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть