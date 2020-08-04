«Очень плохо выглядит»: Лукашенко оглашает послание вопреки рекомендациям врачей

04.08.2020, Москва, Елена Острякова

Российский политтехнолог Владислав Рогимов продолжает делиться информацией о состоянии здоровья Александра Лукашенко, утверждая, что имеет надежный источник в администрации белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рогимов подчеркнул, что сегодняшнее оглашение послания парламенту Лукашенко делает вопреки рекомендациям врачей.

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«По информации от моего источника из администрации президента Белоруссии, у Александра Григорьевича Лукашенко состояние средней тяжести. Врачи не советуют ему сегодня выступать, но, тем не менее, его не отговорить. Вчера он весь день провёл в кровати, готовил речь к выступлению. Вчерашний тест на коронавирус показал положительный результат. Проблема в том, что он может заразить тех людей, которые рядом с ним находятся, так как в маске Лукашенко ходить, похоже, не собирается. Всецело доверяю этой информации, так как за последнюю неделю все инсайды, которые мне передавал источник из АП, подтвердились», – написал Рогимов в своем телеграм-канале.

Выступление Лукашенко началось на полдень. Оно проходит в резиденции президента во Дворце Республики, а не в Доме Правительства, как было раньше.

«Лукашенко очень плохо выглядит. Видно и слышно, что болеет. Хрип, одышка, повышенная потливость. Врачи практически совершили чудо, чтобы он смог сегодня выступать у микрофона», – отмечает эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Рогимов весной был вынужден бежать из Минска, по его словам, под угрозой ареста. Как считает политтехнолог, преследования были связаны с его желанием поработать на одного из соперников Лукашенко.

Недавно Лукашенко заявил, что перенес коронавирус на ногах.

Последнее заседание Совбеза Белоруссии Лукашенко проводил с забинтованной рукой, из бинтов торчал катетер от капельницы.

Накануне ему стало дурно во время выступления в воинской части, он был вынужден снять галстук.

Слухи о госпитализации президента распространялись в интернете после недавнего визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечали, что членом делегации был замминистра экономразвития Михаил Бабич, которого Лукашенко в свое время «отослал» с должности посла в Минске. Его возвращение могло расстроить президента.

Однако еще до встречи с Мишустиным и Бабичем Лукашенко не выглядел здоровым. Он с трудом спускался по лестнице на концерте «Славянский базар» в Витебске.