«Очень похоже на меня» – Макфол о пранках Вована и Лексуса

12.10.2022  11:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, США


Бывший посол США в России Майкл Макфол высоко оценил работу российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вована и Лексуса), которые под видом него звонили украинским политикам.

Об этом он заявил в интервью телеканау-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший посол США в России Майкл Макфол высоко оценил работу российских пранкеров Владимира Кузнецова...

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«Да, я слышал про это. Многим руководителям в Украине (и бывшим, кстати) тоже звонили. Причем все очень продумали. Им звонят по «Зуму», и видео там устроено, что как будто я разговариваю. Очень похоже на меня, и акцент очень похожий. Единственная проблема в том, что человек говорит по-русски слишком хорошо. Именно так можно понять, что на самом деле это не я», – сказал Макфол.

Вован и Лексус разыграли под видом Макфола руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, главу Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского и бывшего омбудсмена Украины Людмилу Денисову.

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