«Очень сильно пахнет самогоном!» – полковник Баранец обрушился на мобилизованных

Анатолий Лапин.  
10.03.2023 14:03
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Мобилизованные, находящиеся во «втором эшелоне» сил СВО, зачастую не понимают всю серьезность ситуации, предпочитая вместо подготовки к боевым действиям употреблять алкоголь, пользуясь попустительством, которое зачастую демонстрирует начальство.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мобилизованные, находящиеся во «втором эшелоне» сил СВО, зачастую не понимают всю серьезность ситуации, предпочитая...

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«Бардак – да. Я получаю и от своих коллег из «Комсомольской правды», которые там работают непосредственно, получаю письма электронные от солдат и офицеров. Что касается особенно второй линии, где тыловые, где очень сильно пахнет самогоном и где зачастую случаются очень неприглядные вещи. Да, давайте говорить правду – мы объявили частичную мобилизацию, обо всем подумали, но забыли предупредить этих людей, что они уже, встав в строй, должны пользоваться Уставом и законом.

Какой-то непонятный окопный либерализм у нас. Люди, которые прибыли с оружием на передовую и во втором эшелоне, они еще не понимают, в какой среде они находятся и как нужно действовать фактически в армейских условиях. Это очень серьезная проблема».

По словам Баранца, также в прифронтовых областях России должно быть объявлено военное положение.

«Уже назрела проблема, хватит тянуть волынку. Президент имеет полное право и это у него конституционная обязанность – объявить военное положение в прифронтовых областях.

Сколько раз еще будут заходить и убивать, сколько они будут демонстрировать и издеваться? Мы, по-моему, сейчас только поняли, что эти прифронтовые области должны жить по другим совершенно законам.

Конечно, укрепление границы, конечно, нам нужно укреплять и пограничную службу ФСБ, и штаты ФСБ. Возможно, туда можно откуда-то из срединных областей России поставить несколько частей, хотя бы на этом направлении. Все это должно делаться.

Конечно же, раздавалась мысль о том, что нам нужно, в конце концов, перейти к формированию отрядов территориальной обороны, нам нужно усилить на том направлении ПВО, иначе будут издеваться и летать и дальше», – заявил Баранец.

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