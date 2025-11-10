«Очень сожалею» – австрийский полковник поставил под сомнение способность ВСУ удержать Донбасс и Запорожье

Российская армия имеет ряд крупных успехов на поле боя, дальнейшее развитие которых может привести к потере Донбасса и Запорожья украинскими вооруженными формированиями.

Об этом в рамках конференции, которая состоялась в Дипломатической академии в Вене, заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть несколько горячих точек. Мы много говорим о Покровске. Покровск интересен тем, что к северу от Покровска русские недавно смогли добиться успеха… Это произошло, пока украинцы конечно говорили, что им удалось успешно остановить русских…

К сожалению, Покровск потерян. К востоку от города образовался котел. Хорошая новость в том, что украинцам удалось вывести большую часть своих солдат из котла и из города, но, к сожалению, город скорее всего попадет в руки русских…

Есть и другие горячие точки, которые стоит учитывать. Если посмотреть на разные города, то на севере есть Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Боровая и Новопавловка.

И есть три горячие точки, которые меня немного беспокоят. Первая это Купянск, расположенный к северу от центра линии фронта. Вторая – это Северск. Если Северск падет, то фронт может сместиться на запад, в направлении Славянска и Краматорска. И если русские смогут захватить Славянск и Краматорск, то скорее всего Донбасс окажется в руках русских», – заявил Райснер.

Эксперт также подчеркивает, что не столь радужная перспектива у Украины и на Запорожском направлении:

«Мы часто упускаем из виду ситуацию в Запорожье. Почему это важно? Потому что в Запорожье произошло неудачное летнее наступление Украины в 2023 году. Русские пытаются атаковать в тылу украинских оборонительных линий в направлении Запорожья, если им это удастся, а никто не знает смогут они или нет, то ситуация станет очень сложной. Здесь вопрос в том, есть ли у украинцев достаточно резервов – оперативных и стратегических, чтобы остановить прорыв русских в районе Запорожья».

