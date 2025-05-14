«Очень странная идея, зачем это Путину?» – Волкер о признании США российского статуса Крыма

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 20:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Совершенно непонятно, что общего у звучавшей от трампистов идеи признать Америкой российский статус одного Крыма и амбициями в рамках СВО президента РФ Владимира Путина.

Об этом бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «DW», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно непонятно, что общего у звучавшей от трампистов идеи признать Америкой российский статус одного...

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«Во-первых, я не думаю, что кто-то просит Украину признавать оккупацию России как законную. Администрация Трампа, очевидно, сказала, что от Украины не будет требования признавать оккупацию Крыма Россией, но США могут это сделать. Что является очень странным предложением.

Потому что, если Украина это не признаёт и никто другой в мире не признаёт, почему США должны это сделать? И какая в этом разница? Это очень странная идея. Я не слышал, чтобы они говорили об этом последние несколько недель, поэтому, возможно, эта идея исчезла», – недоумевал Волкер.

«Другой вопрос был, приведёт ли признание российской оккупации как законной к завершению войны или принесёт мир. Нет. Совсем нет. В этом нет ничего общего с амбициями Путина, который хочет ликвидировать Украину как суверенное независимое государство, ликвидировать Украину как национальную идентичность, народ и язык. И он не собирается останавливаться добровольно, если его целью является достижение этого», – рассуждал американец.

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