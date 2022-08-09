Очень странные дела. Зачем русским убивать Резникова, Буданова и «Боцмана»

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Новости Украины

Очень странная история приключилась намедни в Киеве. СБУ отчиталась о задержании «киллеров ГРУ», якобы готовивших убийства при помощи противопехотных мин направленного действия или снайперской винтовки министра обороны Резникова, главы ГУР Буданова и неназванных «военнослужащих и активистов».

Странная эта история не только потому, что показанные СБУ на размытом фото мужики меньше всего похожи на профессиональных киллеров, а скорее на каких-то грибников или строителей. Есть еще совершенно фантастические объекты предполагаемого теракта.

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Даже при известном напряжении фантазии очень трудно представить, зачем русским убивать болтунов Резникова или Буданова, прославившегося разве что шапкозакидательскими прогнозами об украинском контрнаступлении и «деоккупации» Херсонщины, которая в эти дни должна быть в самом разгаре, если верить его прогнозам в эфире пропагандистского телемарафона.

Политического эффекта такие убийства не имели бы. Обе фигуры не являются в архитектуре режима ключевыми. С таким же успехом можно было бы завалить, например, Кличко. Никакой дезорганизации украинских силовых структур после их устранения не наступило бы.

Что Резников, что Буданов – «дурилки картонные», «говорящие головы», а реальные мозговые центры от их устранения совершенно не пострадали бы. Какая разница, как будет звучать фамилия киевского чиновника, который будет созваниваться с кураторами из Британии и США, писать посты в твиттере о прибытии новых «Хаймарсов» и сидеть в президиумах разного рода конференций для представительства.

И уж совсем фантастический окрас эта история приобрела после того, как в СМИ «слили» фамилию еще одной предполагаемой жертвы «российской ДРГ» – одного из лидеров «Азова» и Национального корпуса Сергея Коротких (он же «Боцман», он же «Малюта») – сбежавшего на Украину в 2014 году российско-белорусского борца за расовую чистоту с весьма тяжким криминальным бэкграундом за спиной. Или, как стыдливо пишут украинские СМИ, «человека с очень сложной биографией».

Ликвидировать «Боцмана» русским тем более ни к чему, поскольку, по распространенной на Украине версии, озвученной специализирующимся на ультраправой теме грантовым изданием «Заборона», он сам является едва ли не «русской закладкой» и подозревается в работе на спецслужбы РФ, якобы заславшие его на Украину для дискредитации тамошнего националистического движа.

Характерно, что в комментариях на телеграм-канале Коротких «Родной Боцман», обсуждая эту версию, откровенно посмеиваются.

Да и сама озвученная в релизе СБУ схема организации предполагаемых убийств какая-то кривоватая. Так могут действовать аматоры, начитавшиеся плохих детективов, а не представители серьезной спецслужбы.

А если верить СБУ, дело было так: киллера искал некий житель Луганска, воевавший в одном из подразделений ЛНР, «используя свои связи среди криминальных кругов». Первоначально на все про все выделяли довольно солидную смету – по 100 – 150 тысяч долларов за каждого «жмура».

Но затем с луганчанином связался киевлянин, которого видимо настолько заело безденежье, что он согласился на заказ за какие-то смешные 5 тысяч долларов.

«Это убийство должно было стать «тестовым испытанием» перед выполнением основных заданий», – говорится в сообщении СБУ.

А потом луганчанин видимо решил сэкономить бюджет и убить Резникова с Будановым сам. Для чего лично поехал на Украину через Белоруссию, встретившись с сообщником на КПП «Доманово» в Волынской области. Там же на Волыни, в Ковеле, обоих и повязали, сообщив о подозрении в умышленном убийстве и госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Согласитесь, это мало похоже на операцию, разработанную российскими спецслужбами. Заказные убийства в бизнесе и то планируются более тщательно – можно сравнить с попавшей в СМИ историей убийства банкира Сергея Кириченко, по обвинению в организации которого на днях Оболонский суд Киева впаял «пятнашку» экс-нардепу Александру Шепелеву.

Или несколько более давнюю историю с обвинениями экс-министра транспорта Рудьковского в организации похищения и заказного убийства конкурента по газовому бизнесу. Ну или придется признать, что в российских спецслужбах сидят криворукие идиоты.

Беглый анализ украинского инфополя показывает, что особого общественного резонанса свежая история о подвигах СБУ не вызвала. И даже те редкие ЛОМы, которые потратили на ее разбор время и внимание, настроены скорее настороженно-скептически.

Уж больно эта история смахивает на годичной давности историю с покушением на старшего помощника Зеленского Сергея Шефира, результаты расследования которого так и канули в Лету, хотя первоначально поднятый всей киевской верхушкой шум был такой, как будто чуть ли не рейхстаг супостаты спалили.

А еще мы помним совсем свежие откровения киевских силовиков о якобы предотвращенных покушениях на Зеленского – о подробностях которых решили умолчать из скромности. В общем, пока что все похоже на то, что нынешний и. о. главы СБУ Василий Малюк элементарно набивает себе цену в глазах высшего руководства страны, доказывая свою ценность и то, что борщ с пампушками свой он недаром ест.

Впрочем, не исключено, что перед нами какая-то хитрая многоходовка с неочевидным смыслом, и вскоре история получит дополнительное развитие вместе с новыми вводными, меняющими картину.