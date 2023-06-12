«Очень странные попадания» – США «сливают» РФ украинские позиции

Вадим Москаленко .  
12.06.2023 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Не исключено, что США в своих интересах ради продления коммуникации с Россией приторговывают координатами объектов украинской военной инфраструктуры.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что США в своих интересах ради продления коммуникации с Россией приторговывают координатами...

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«Разговаривал с ребятами, близкими к Республиканской партии, они говорят, что Салливан, по нацбезопасности советник, Бёрнс, глава ЦРУ – они активно сотрудничают с Москвой. То есть всё время на контакте, обмениваются информацией.

Не исключено, что у нас были серьёзные проблемы, когда «слив» происходил, и русские знали о каких-то военных ситуациях в Украине через близких людей в США», – сказал журналист Виталий Дикий.

«Наши военные говорят, что очень странные попадания по некоторым объектам наблюдались последние месяц-два на территории Украины, которые не должна была знать российская сторона. Имеется в виду – и по управлению, и по складам», – согласился Бортник.

Однако он выразил мнение, что слово «сливают» слишком громкое, тем не менее, признал, что США торгуют с Россией украинскими интересами.

«Там так не работает. Кто-то может подсказывать, кто-то может балансировать силы сторон, чтобы слишком стороны не укреплялись. Да, американцы поддерживают высокие контакты с российскими контрагентами, поскольку они, таким образом, пытаются связывать Россию. Пытаются держать руку на пульсе и пытаются сохранить свою возможность проектировать, прогнозировать будущие действия России», – рассуждал он.

«А мы сегодня говорим о стране, у которой только развёрнутых боеголовок практически 1700 штук. И они поддерживают коммуникацию для того, чтобы контролировать, связывать и понимать, что происходит внутри России. И – да, они могут платить за эту коммуникацию, да, они могут платить и украинскими интересами. Это тоже надо понимать», – заключил политолог.

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