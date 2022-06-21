«Очень стыдно транспортировать газ агрессора» – Витренко придумал, как «отобрать деньги» у Газпрома

Новости Украины

Европа, если бы захотела, могла перейти в газовое контрнаступление и шантажом заставить Россию вывести войска из Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил гендиректор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа закрывала глаза на недопустимую, критическую зависимость от российского газа, рассказывая нам, рассказывая нашему президенту о том, что на самом деле это Россия зависит от европейских денег, а Европа не сильно зависит от российского газа. Должны быть соответствующие расследования в Европе, и они уже начинаются, относительно коррупции руководителей некоторых европейских компаний, которые были коррумпированы российской стороной для того, чтобы они продвигали в европейских столицах интересы «Газпрома» и создавали эту критическую зависимость», – огорчался Витренко.

Он обвинил европейцев в том, что из-за них украинцам приходится транспортировать газ агрессора, вместо того, чтобы дать украинским патриотам взорвать эту ГТС.

«Украина сейчас говорит, пожалуйста, мы поставляем, несмотря на то, что нам очень сложно. Вы не представляете, какое количество людей имело идею подорвать нашу ГТС для того, чтобы не транспортировать газ агрессора. Очень сложный был разговор, когда мы объясняли, что, несмотря, на то, что наших коллег газовиков убивают эти нелюди, и вот люди мои коллеги, мы все работаем в этой газовой компании, мы транспортируем газ агрессора. Это очень сложно психологически и морально, вы должны это себе представить эмоционально. Но мы понимаем, почему мы это делаем», – валял дурака руководитель «Нафтогаза».

При этом он добавил, что у Киева есть масса идей в этом направлении, которые пока что Европа не желает слышать.

«Мы предложили такой механизм, который нам кажется очень разумным механизмом, учитывая то, что Европа говорит – мы не можем прямо сейчас ввести эмбарго на газ, потому что мы критически зависим от российского газа. До этого они говорили, что критически независимы, а теперь они говорят, что критически зависимы. Окей. Как временный механизм, пока вы освобождаетесь от этой зависимости, вы можете применить такой механизм, как определённый лимит на переводы денег в Россию. То есть, например, сейчас цена газа на европейском рынке 1,5 тысячи долларов за тысячи кубов. Могут быть введены финансовые санкции, которые говорят банкам, что вы можете переводить деньги «Газпрому» от покупателей российского газа только в определённых лимитах. Лимитах, например, ста долларов за тысячу кубов. Это будет всё равно больше, чем маржинальные затраты «Газпрома», то есть «Газпром» не сможет остановить поставки без нарушения контракта, потому что не сможет обосновать в арбитраже, что он остановит поставки, – потому что он всё равно покрывает свою себестоимость с запасом. Но «Газпром» бы получал не 1,5 тысячи долларов, а получал бы только 100 долларов за этот газ. А разница 1,4 тысяча долларов была бы заморожена до тех пор, пока Россия не выведет все войска с Украины и не заплатит репарации. Это будет стимулировать Путина вывести войска и заплатить, как можно быстрее репарации Украине. При этом будет стимулировать Путина, по крайней мере, в краткосрочном измерении давать больше газа Европе, а не меньше, как он это делает сейчас, потому что – он сможет получать больше денег, а не меньше. Потому что сейчас ужасная ситуация – Европа действительно уменьшила импорт российского газа и нефти существенно, в разы, но за счёт того, что цена увеличилась в разы, Россия получает больше денег в сравнении с прошлым годом. Это самый худший вариант для Европы и для нас, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Путин не получал деньги, чтобы не финансировать потом свою военную машину, чтобы покупать приверженность общества российского, которое он превратил в фашистское общество, которое потом убивает нас», – бредил Витренко.