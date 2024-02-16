Очень своевременная смерть Навального. Или убийство?

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Признанный экстремистом и террористом блогер Алексей Навальный умер сегодня в исправительной колонии.

Об этом сообщило УФСИН ЯНАО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как говорится в сообщении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Врачи скорой медицинской помощи проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали, и медики констатировали смерть осужденного.

По данным источника RT, у Навального оторвался тромб.

ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался Навальный. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причины смерти осужденного должны выяснить медики.

Между тем соратники оппозиционера за рубежом не подтверждают смерть своего лидера. Пресс-секретарь экстремистской ФБК Кира Ярмыш сообщила, что адвокат политика вылетает в колонию. Другой информации у команды нет.

«Российские власти публикуют признание в том, что они убили Алексея Навального в тюрьме. У нас нет никакого способа подтвердить это или доказать, что это неправда. Адвокат Навального едет в Харп», — написал экстремист Леонид Волков.

Адвокат Леонид Соловьев рассказал, что юрист встречался с Навальным в среду, и он тогда чувствовал себя хорошо. СМИ иноагенты публикуют фото и видео со вчерашнего заседания Ковровского суда, в котором блогер принимал участие по видеосвязи из Харпа. На них Навальный улыбается.

«После интервью Президента России отдельным западным интриганам нужно было держаться своей генеральной линии. Они, видимо, сделали это в свойственной им манере. Навальный – это предатель. Не надо никаких почестей. Надеюсь, время, когда в обществе насаживался культ предателей – пройдено», – написал в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев.

Политолог Марат Баширов считает смерть Навального диверсией против президента России.

«Навального спрятали подальше, чтобы ничего не случилось. Если бы зарегистрировали Надеждина – убили бы его. Но как дотянулись до Навального? Каждый раз, когда появляется свет в конце войны или намечается наша победа, одна из западных спецслужб организует теракт или странную смерть. Это явно спецоперация и задействовали криминальные круги. Что ж вы, начальник колонии, подставили Президента?», – пишет Баширов.

Корреспондент RT Константин Придыбайло полагает, что Навальный умер не сам.

«Очень удобное время, чтобы пойти ва-банк с потерявшим актуальность Навальным. Впереди выборы Президента, ровно месяц до них. Ровно месяц, чтобы со всех медийных орудий ударить по России. Чтобы раскачать, чтобы разорвать и спровоцировать. Чтобы через месяц вывести людей и, как и планировалось кстати, орать о «нелегетимности». Штатам не жалко ни Навального, ни кого-либо еще. А жертва в перевороте нужна. Кто что передал и через какого соседа — пока не знаем. Но вы же понимаете, что качали во все стороны: на религиозной теме, на мигрантской, на «женах мобилизованных». Навальный был припасен на крайний случай, и вот он. Украина разваливается на фронте, США и Байден разваливаются по жизни. Это такая ядерная медийная бомба», – написал Придыбайло.

Либеральный публицист Кирилл Шулика считает, что расшатать Россию не получится.

«Как все это отразится на выборах, на ситуации в стране в целом? Никак… В том числе и потому, что люди уходят во внутреннюю эмиграцию, чтобы сохранять себя. Как это отразиться на оппозиции в эмиграции? Никак. Не, кто использовал имя Навального, продолжат это делать. Ну на том и будут жить, так сказать. На какое-то время их деятельность может стать интересной широкому кругу», – написал Шулика.

Политолог Сергей Марков считает, что Навального можно было спасти.

«Российские власти пытались спасти Навального. С ним беседовали и пытались его отговорить работать на американские и британские спецслужбы. После отравления Навального даже с нарушением российских норм срочно отправили в Германию спасать у немецкой медицины. После выздоровления Навального пытались уговорить остаться в Европе, чтобы не надо было его сажать. Все бесполезно. Неведомая сила влекла Навального к краю пропасти. Очень жаль», – написал Марков.