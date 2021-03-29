Очередь голодных стариков на Украине: «Смотрите, что творит Зе-чудовище!»

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Черкассах из-за массового обнищание населения Украины выстроилась огромная очередь за гуманитарной помощью – волонтёры вынуждены спасать стариков от голодной смерти.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местном информационном агентстве «Общественное Черкассы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете черкасских журналистов видно, как волонтёры прямо на крыльце частного дома выдают нищим старикам приготовленную пищу в пластмассовых тазиках.

Так, 77-летний черкасский пенсионер Иван Ямковой пожаловался, что никогда даже не предполагал, что придётся проводить старость в таких условиях.

«Такие цены на квартирную плату, что больше половины забирают коммунальные услуги, очень тяжело. Я не думал, что так будет в старости», – сказал он.

Ситуацию прокомментировал на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Очередь за бесплатными обедами для пенсионеров в Черкассах. Смотри, «Зе-зелёное чудовище», что ты с людьми делаешь! Чтоб ты так жил в свою старость, пусть твоим родителям будет стыдно за тебя! Тебе эти люди поверили, а ты, негодяй, превратил их жизнь в самый настоящий ад на земле.

Эти страшные вещи происходят по всей Украине. Государство, которое не может содержать своих пенсионеров и малоимущих, – будущего иметь никогда не будет! Вот это и есть плоды «европейского украинского чуда», которое нам обещали еще в 2014 году!» – отметил он.

Журавко обратил внимание, что во время президентства Владимира Зеленского смертность превысила рождаемость в два раза.

«Вот уже почти два года, как Зеленский является, якобы, президентом Украины. А вернее, год и 11 месяцев. Война на Донбассе продолжается. До его президентства погибло свыше 15 тысяч украинцев, и продолжают гибнуть по сей день. За 2020 год то, что статистика показала, умерло от «коронавируса-19» 31135 человек. За 2020 год умерло 616 тысяч человек.

А теперь вдумайтесь! В этот же 2020 год родилось 293 тысячи граждан Украины, что говорит число само за себя. Смертность превысила более чем в два раза рождаемость» – заключил Журавко.