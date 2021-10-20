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20.10.2021 12:31 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Украина
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«Очередь из катафалков на два часа», – страшные подробности по смертности от ковида

Новости УкраиныНа Украине стремительно растет смертность от коронавируса – очередь из катафалков в крематорий Киева...

На Украине стремительно растет смертность от коронавируса – очередь из катафалков в крематорий Киева составляет уже более двух часов ожидания.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат парламента, глава комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина на сегодняшний день имеет в сутки более 18-ти тысяч заболевших ковидом. Украина – вторая страна сверху по количеству погибших. 436 человек умерли за прошлые сутки. В позапрошлые сутки более 500 человек.

Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет порядка двух часов», – сказал Радуцкий.

Он обратил внимание, что многие депутаты в зале Верховной рады продолжают игнорировать масочный режим.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, лично к руководству Верховной рады Украины – коллеги, мы не можем требовать от людей беречь свое здоровье, мы не можем требовать от людей выполнять требования карантинных ограничений, если мы сами их нарушаем. Коллеги, 80% Верховной рады не понимают, что масочный режим – это обязательно к исполнению», – заявил Радуцкий.

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