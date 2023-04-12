«Очередь в БРИКС растёт с каждым месяцем» – в Израиле рассказали, почему Запад не может изолировать РФ

Владимир Гладков .  
12.04.2023 22:49
  (Мск) , Тель-Авив
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Азия, Ближний Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Торговля, Украина


Несмотря на антироссийские потуги Запада, многие восточные страны, в частности Индия, продолжают активно сотрудничать с Россией.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на антироссийские потуги Запада, многие восточные страны, в частности Индия, продолжают активно сотрудничать...

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«Китай и Индия – члены БРИКС. БРИКС развивается, и ожидается, что осенью к нему присоединяться Иран, и, может быть, Саудовская Аравия. И очередь стран, которые хотят присоединиться к БРИКС, удлиняется и увеличивается с каждым месяцем», – сказал бывший разведчик.

Кедми отметил, что, несмотря на потуги Запада, отношения между Россией и странами Востока продолжают крепнуть.

«Несмотря на все вопли и давление, которые были на Индию, нет никаких признаков, чтобы хотя бы на миллиметр сдвинулись в худшую сторону отношения между Индией и Россией. Наоборот, они укрепляются и развиваются.

Потому что отношения между Россией и Индией основываются на взаимных интересах, а не на разногласиях между Индией и странами Запада. Это Запад обращается к Индии с требованиями, просьбами, уговорами, давлением изменить отношения с Россией. А Индия отвечает отказом.

Индия – самостоятельно государство, и действует, исходя из своих интересов, а не в пику кому-то», – добавил он.

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