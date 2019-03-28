Очередная афера Порошенко в Приднестровье

28.03.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, я не устаю веселиться на предмет удивительной избирательности украинских СМИ в плане реакции на иные «сенсации». Нет, вы только посмотрите!

Достаточно было каналу Коломойского «1+1» на днях выдать сюжет на тему того, что «единственный и неповторимый» президент Порошенко будто бы был причастен к убийству своего родного старшего брата Михаила, равно как и ко множеству подобных темных дел и делишек и на Украине, и в Молдавии, и…поднялся форменный посполитный геволт.

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Само собой, «порохоботы» вопят истошными голосами на предмет наветов и лжи, а сам гарант, он же претендент на новый срок — обвиняет своих недругов в «клевете в особо крупных размерах» и грозит судом… А его оппоненты — размахивают пачками изрядно пожелтевших бумажек, суля злодею таки срок, но отнюдь не на Банковской, а в местах куда более отдаленных и менее комфортабельных.

И никто почему-то не хочет понять нехитрую истину: версия о том, что Петр наш Алексеевич таки повторил смертный грех Каина, относится аж к…1997 году! И тем же молдавским оппозиционером Ренато Усатым с тех пор была озвучена множество раз. Что характерно, почему-то не получив поддержки в должных инстанциях ни в Молдавии, ни на Украине…

Зато еще одна, куда более значимая новость, напрямую связанная с меркантильными интересами мафиозного семейства Порошенко в Молдавии, осталась практически в тени. А между тем — она куда важнее старой истории криминальных разборок в клане Порошенко.

…В конце прошлой недели наш пока еще президент взял, да и снял все санкции с Молдавского металлургического завода. Крупнейшего предприятия, занимающегося переработкой металлолома с последующим экспортом в Европу. И расположенного в …городе Рыбница, находящемся на территории непризнанной Приднестровской республики!

То есть — Порошенко, всячески декларирующий свою поддержку суверенитета Молдавии над Приднестровьем и участвующий в затягивании пограничных «удавок» и блокады ПМР, взял, да и нарушил один из основополагающих принципов своей «проевропейской политики». И, что характерно, никаких официальных протестов со стороны Молдавии не последовало! Почему же так?!

Ответ прост как мамалыга! Рыбницкий ММК перерабатывает украинское сырьё на протяжении всей своей истории (с 1985 года, когда он и был создан). И практически с тех же пор — связан с интересами клана Порошенко. Ведь отец нынешнего президента, Алексей Порошенко, был «крупным хозяйственником» как раз в том регионе, и даже получив срок за хищения в особо крупных масштабах— не потерял своих позиций в делах после весьма скорого выхода на свободу благодаря послаблениям времен перестройки. А позже — получил звание «Героя Украины» при Ющенко…Какова страна — таковы и герои!

Интересы этого криминально-делового семейства на протяжении нескольких десятилетий напрямую связаны с Молдавией и Приднестровьем, и на них ни в коей мере не повлияло отделение ПМР от Молдавии. Скорее — придало им еще большую «пикантность», учитывая богатые возможности для контрабанды всевозможной продукции предприятий ПМР и на Украину, и в Европу через молдавскую границу. А следовательно — и получения практически бесконтрольных незаконных доходов. Собственно говоря, основой нынешнего состояния «единственного президента» как раз и стали капиталы папаши-цеховика и барыги, приумноженные сынком-политиком…

На сегодняшний день, ему принадлежат существенные доли в обувной фабрике «Флоаре», кондитерской «Букурия» и множестве иных приднестровских предприятиях, выпускающих качественную и вполне конкурентоспособную продукцию, благополучно идущую на экспорт в Европу с маркой «сделано в Молдавии». И на Украину — в качестве «легальной контрабанды» под «крышей» подчиненных президенту таможенных и пограничных структур.

Но все это меркнет в сравнении с оборотами мощного металлургического комбината в Рыбнице, куда абсолютно незаконно идет украинский металлолом, в переработанном виде отправляющийся в страны ЕЭС, а то и дальше по демпинговым ценам и вопреки всем официальным квотам.

Причина же того, что Порошенко снял даже формальные санкции понятна, С одной стороны, благодаря идиотизму его политики в Черноморско-Азовском бассейне, морской экспорт продукции отечественной металлургии снизился за последнее время на порядок. С другой же — похоже, Петр наш свет Алексеевич готовит себе «запасной аэродром» в Молдавии на весьма вероятный случай разгрома на выборах.

Ведь там его поддерживает старый друг и партнер. Местный олигарх и криминальный авторитет Влад Плахотнюк, о связях с коим Порошенко мы уже писали.

Некоронованный король Молдавии, держащий в руках и бизнес, и политику всей страны. И он же — фактический совладелец многих предприятий и в ПМР и компаньон того же Порошенко. И ему, и пока еще украинскому президенту, несмотря на все декларации о необходимости «решения приднестровского вопроса», весьма выгоден как раз «подвешенный» статус непризнанной республики, при коем можно легко использовать ее для извлечения сверхприбылей и отмывания нелегальных доходов…

Что же касается таинственной гибели брата Порошенко, то — так ли она важна, учитывая и без того поразительно напоминающую фильм «Крестный отец» историю мафиозного семейства Порошенко, пока еще успешно сочетающего грязный бизнес с не менее грязной политикой? Особенно — зная реальное число жертв её, измеряющееся уже десятками тысяч людей!