Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Молдовы нагнетают очередную антироссийскую истерию: якобы граждане Молдовы, получившие карты «Мир», оказались в долгах перед российским «Промсвязьбанком».

Об этом заявил министр внутренних дел РМ Адриан Ефрос (на фото).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Между тем, «Промсвязьбанк» эту страшилку команды Майи Санду опровергает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько граждан Молдовы якобы пожаловались в Службу экстренных вызовов 112, что оказались в долгах перед российским «Промсвязьбанком», сообщает Адриан Ефрос. При этом чиновник не уточнил, о каком количестве обратившихся граждан идёт речь. Он также добавил, что люди, которые будут разоблачать случаи коррупции на выборах и сотрудничать с правовыми институтами, получат «более мягкое наказание».

«Мы зафиксировали множество звонков на номер 112, в которых граждане Молдовы разоблачают случаи и обстоятельства, при которых они были втянуты в эту преступную схему, и дают четкие заявления о том, кто их привлек и какими методами. У них есть видеодоказательства, скриншоты, и мы очень тщательно расследуем каждый случай», – сочинял министр.

Представители Единой экстренной службы сообщили, что всего за один день было зарегистрировано пять сообщений о коррупции на выборах.

Руководство МВД Молдовы, подчинённое режиму Майи Санду, ранее заявляло, что российский банк «Промсвязьбанк», находящийся под международными санкциями, используется группой Илана Шора и НПО «Евразия», за которой будто бы стоят российские спецслужбы, для создания карт «Мир», которые массово выданы гражданам Республики Молдова «с целью их коррумпирования».

Власти утверждают, что люди получают ежемесячные денежные суммы в качестве помощи, но на самом деле от них якобы требуют участвовать в различных акциях протеста, голосовать против референдума о вступлении ЕС и поддерживать кандидатов Илана Шора на президентских выборах.

Отметим, что Василию Боле, выдвинутому блоком «Победа», который возглавляет Илан Шор, было отказано в регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Между тем, «Промсвязьбанк» эту информацию опровергает. Информация не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию в обществе, подчёркивает российское финансовое учреждение в своём ТГ-канале.

«Промсвязьбанк» уточняет, что жители Гагаузии и других регионов страны, получающие социальные выплаты на карты ПСБ, не имеют кредитных обязательств перед банком. Кроме того, банк уверяет, что продолжит обслуживать карты населения, обеспечивая людей, живущих в регионах, необходимой финансовой поддержкой.