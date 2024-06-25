Очередная безумная империя хочет натравить румын на Россию – румынский публицист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединённые Штаты терпят поражение по всем фронтам – и на поле боя, и в сфере экономики, и в области технологий, где их давно опередил Китай. Не желая признать своё поражение, американская империя решила погибнуть безобразно, унеся с собой в бездну весь мир, начиная со своих ближайших союзников.

Об этом пишет румынский экономист и публицист Дан Диакону в своем дневнике «Экономические тренды», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, направление удара украинского ATACMS в популярное место отдыха в Крыму – на пляж, где загорали туристы – ещё одна террористическая атака, организованная США.

«Как вы хорошо знаете, американцы никогда не следовали международным стандартам, когда дело касалось ведения войны. Они бомбили мирных жителей Югославии, утверждая, что эти гражданские лица виноваты в «вине», которую они навязали сербским лидерам, позволяли своим солдатам убивать мирных жителей в Ираке просто ради развлечения и многое другое. Теперь они вскочили не на ту лошадь, применяя ту же паршивую тактику против страны с аналогичной военной мощью», – пишет автор.

Он отмечает, что если бы российская ПВО не перехватила четыре ракеты, выпущенные одновременно в одну точку, там была бы настоящая мясорубка.

«Все увиденное нами безумие было вызвано всего лишь одной боеголовкой перехваченной ракеты, приземлившейся на пляж. В любом случае, наведение ракет с кассетными боеприпасами на место, полное мирных жителей, является отвратительным преступлением. К счастью, дрон, руководивший атакой, покинул не Румынию, а Грецию, оставшись южнее Черного моря», – указывает Дан Диакону.

Он обвиняет США в инициировании крупного теракта в Дагестане:

«Туда был отправлен корпус ИГИЛ, оснащенный западным оружием, чтобы делать то, что они умеют лучше всего: совершенно невообразимые, неоправданные преступления против абсолютно безвинных людей», – отмечает автор.

По словам Диакону, во всем происходящем «виновата» дипломатическая поездка Путина в КНДР.

«Совершенно очевидно, что действия России по «финансовому освобождению» БРИКС крайне беспокоят финансовую мафию, стоящую за США. Как и недавние геополитические «приобретения» России, не говоря уже о тех, которые сейчас находятся в разработке», – пишет он.

Происходящие сдвиги, по мнению румынского публициста, носят тектонический характер.

«Китайцы стремительно выводят свои деньги из американского долга, то же самое делают и государства Ближнего Востока. То, что наблюдается на государственном уровне, копируется и на индивидуальном уровне. Это поток роскошной западной недвижимости, выставленной на продажу. Отсутствие покупателей тянет вниз весь рынок. Решающая атака идет с нескольких направлений: недвижимости, промышленности, финансов, а также технологий. Я был удивлен, увидев, как в одночасье китайский стартап выпустил набор видеокарт, которые действительно потрясающие с точки зрения соотношения цена/качество. Если до сих пор продажа передовых технологий Китаю была запрещена, то импорт технологий из Китая постепенно станет запрещенным, чтобы поддерживать спекулятивный пузырь крупных американских технологических компаний. Но как долго все сможет продолжаться?», – пишет Дан Диакону.

По оценке автора, поражение США на Украине, безусловно, ускорит весь процесс. Но при нынешнем положении вещей США не хотят признавать поражение. Поэтому, словно забитое почти до смерти животное, они движутся в своей агонии с головокружительной скоростью. И следующим шагом будет нападение западного блока на Россию.

«Отдав Украине все возможное, опустошив запасы оружия своих союзников, США интенсивно готовятся к следующему шагу: полномасштабному нападению на Россию. Вот, почему они передвинули войска и военную технику к границе, и именно поэтому они и подтолкнули идиота Макрона выступить с предложением ввести войска на Украину. Очевидно, Американская империя предпочла умереть безобразно. Посмотрим, насколько все будет плохо в ближайшие несколько месяцев. Совершенно очевидно, что сейчас идет подготовка к отправке на Украину свежего пушечного мяса, поскольку людей уже нет, а украинское общество уже кипит. Поскольку США не хотят признавать реальность на местах, вполне предсказуемо, что глупые пешки будут вынуждены принести жертву: Румынию и Польшу», – предполагает автор.

Дан Диакону сожалеет, что Румынии, после того как её натравила на русских нацистская Германия, вновь приходится бессознательно стать разменной монетой в руках умирающей «Империи абсолютного зла». В частности, он обращает внимание на то, как в парламенте Румынии открыто говорят о всеобщей мобилизации.

«Если это будет сделано, то мобилизация будет произведена в одночасье. Достаточно одного указа, чтобы переместить нас в сценарий, совершенно отличный от той нормальности, о которой мы мечтаем. И – «о, чудо», мы вновь станем не только свидетелями, но и участниками дурацкой пьесы окончательного безумия, написанной глупым королем, решившим погрузить весь мир в свое безумие», – заключает румынский публицист.