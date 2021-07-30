Очередная перемога украинской культуры – Малевича «деапроприировали» вопреки воле родственников

30.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Казимир Малевич, который почему-то считается русским художником, на самом деле был украинцем, и Украине «удалось доказать это».

Об этом на презентации проекта Ukraine Explained рассказала Александра Цехановска, руководитель Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, на протяжении 5 месяцев работы проекта было создано более 96 «продуктов» – как на английском языке, так и на украинском.

«Мы писали статьи, создавали видеоролики, инфографику, записывали подкасты. Это было интересным и полезным приключением для всех нас. Мы исследовали разные темы от развития этого в Украине до современной украинской музыки», – сказала Александра Цехановска.

Особенно успешными стали для проекта продукты, которые были связаны с исследованием украинского прошлого, украинского наследия, легендарного авангардиста Казимира Малевича, который родился в Украине в польской семье, но, несмотря на это, почему-то известен миру как российский художник, негодовала она.

«Но это «почему-то» – это довольно риторическое, потому что мы все знаем, что культурная апроприация является – одно из важных составляющих в том, что считается российской культурной дипломатией», – подчеркнула Александра Цехановска.

Продуктами проекта, посвященными этой теме, и воспользовалась, в частности посольство Украины в Швеции, которое вело долгую борьбу за то, чтобы в стокгольмском музее Moderna Museet Малевич был подписан как украинский художник.

«Мы должны сказать, что усилия украинского посольства, украинской диаспоры и общественного общества и гражданского общества на этом небольшом, но важном фронте дали свои плоды, и мы в этой борьбе победили», – резюмировала Цехановска.

Стоит отметить, что на странице посольства Украины в Швеции, где опубликован материал о «перемоге», родственница художника Ивона Малевич оставила комментарий, в котором она выразила свое несогласие с «деапроприацией» своего знаменитого родственника и указала на другие ошибки.

«Меня зовут Iwona Malewicz и, как член семьи, я посвятила свою жизнь, чтобы сохранить наследие Каземира Малевича для будущих поколений. В течение последних 30 лет я участвовала в бесчисленных мероприятиях, встречалась и работала со многими экспертами, любителями искусства, коллегами, а также с культурными учреждениями, музеями, в глобальном масштабе, (для) просвещения, продвижения и сохранения памяти, понимания истины о жизни, работе и искусстве Казимира Малевича. При рассмотрении Ukraine Explained, я заметила несколько несоответствий: Казимир Малевич не был украинцем. Он родился в Киеве случайно, в польской, старой благородной семье Малевичей, известной с 16 века. В то время его отец имел там (в Киеве) работу. Изображение, которое относят к мероприятию 1927 на самом деле было сделано в 1905 году. Изображение суперматистской композиции 1922 года не упоминается в профессиональной литературе, посвященной Казимиру Малевичу», – написала Ивона Малевич.