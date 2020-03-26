Очередная победа над Россией оказалась фейком, но белорусы об этом не узнают

26.03.2020, Москва, Елена Острякова

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов опроверг слова премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса о том, что Россия будет выплачивать из собственного бюджета премию компаниям, поставляющим нефть на белорусские НПЗ. Традиционно эти премии выплачивает покупатель.

Таким образом, очередная якобы блистательная победа Минска над алчной Москвой оказалась фейком.

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В феврале о том, что Россия приняла белорусские условия и заплатит минимум 300 млн долларов, чтобы компенсировать свой налоговый маневр, заявлял Лукашенко. Это утверждение дезавуировал тогда министр энергетики РФ Александр Новак.

Но слова Новака и Сазанова белорусские официальные СМИ не цитируют. В их виртуальной реальности мощный лидер Лукашенко вместе со своим верным оруженосцем Румасом поражают российскую нефтеносную гидру. Они еще посчитают, достаточно ли 300 млн компенсации (может, там больше), а всесильную «Роснефть» гордо прогонят за то, что раньше не хотела поставлять теплоноситель без премии.

Это уже потом, по специализированным сайтам и блогам эксперты начнут прикидывать, а способны ли компании друга Лукашенко Михаила Гуцериева и другие мелкие трейдеры обеспечить нужные объемы. Но их ворчание не заглушит гром победоносной официальной пропаганды.

Резон в этом державном фейкометстве есть. Перед скорыми президентскими выборами нужно создать у электората уверенность в том, что он правильно сделает, оставив Лукашенко на шестой срок. Главное, чтобы такие мелочи как инфляция, рост курса доллара и наступающая в свете коронавируса безработица не затемнили радужную картинку.