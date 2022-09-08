Очередная стройка в Крыму завершилась традиционным разносом от Аксёнова

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Директор главного управления капстроительства Крыма лишился должности за провал на стройках детских садов и школы в Симферопольском районе.

Глава Крыма объехал строительный площадки и не нашел там ни техники, ни строителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На большинстве из посещенных стройплощадок – срыв всех мыслимых и немыслимых сроков, нарушение графика. Идет систематический обман о количестве рабочих на объектах. Из заявленных 70 человек нашел 13», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

В селе Трёхпрудное сорваны сроки строительства детского сада, а в школе на 700 учеников остаётся открытым вопрос устройства дренажной системы и подъездных путей к учреждению. В селе Перово сорваны сроки строительства трёх детских садов. Тоже самое касается возведения физкультурно-оздоровительного комплекса ГБУ РК «Спортивная школа № 5».

По итогам поездки глава Крыма принял решение объявить выговор заместителю министра строительства и архитектуры Крыма Василию Недзельскому и вынести замечание министру Карлену Петросяну.

«Готов пересмотреть решение о взысканиях, если работы на объектах будут завершены до конца года, в ином случае примем более жесткие управленческие решения. Заказчикам рекомендую чаще бывать на объектах, а подрядчикам – исполнять взятые на себя обязательства», – заключил Аксенов.