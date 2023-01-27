Очередная волна мобилизации в России неизбежна – Коц

Анатолий Лапин.  
27.01.2023 17:00
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


По мере продвижения российских войск на фронтах нужно будет кем-то прикрывать тыловые районы. Выполнять эти функции смогут дополнительные мобилизованные или солдаты-срочники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мере продвижения российских войск на фронтах нужно будет кем-то прикрывать тыловые районы. Выполнять...

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«Вообще у нас де-юре мобилизация не окончена. То есть, она как бы приостановлена, и это такой нонсенс. У нас вообще нет понятия «частичная мобилизация», но, тем не менее, она прошла.

Я думаю, что все будет зависеть от того, что будет происходить на земле. Если темпы нашей зимней кампании оставшейся и начала весенней будут способствовать тому, что мы сможем и продвигаться вперед, и выставлять за собой эшелонированную оборону, чтобы потом отбивать эти танковые атаки, то, может быть, мобилизации не будет», – сказал Коц.

«Но я склоняюсь к тому, что все-таки, возможно, в каком-то виде она будет, потому что и потери есть, не только среди мобилизованных, а вообще потери в российской армии. Они должны каким-то образом восполняться.

Я думаю, что и могут быть к каким-то функциям привлечены военнослужащие срочной службы, потому что, все-таки, война идет на территории Российской Федерации, и в тыловых районах в принципе они могут выполнять какие-то функции, в тех районах, куда не долетает артиллерия.

В Луганской Народной Республике таких территорий очень много, можно было бы высвободить оттуда людей, которые могли бы обеспечивать выполнение задач в зоне боевых действий.

Мне кажется, что рано или поздно вторая волна или как ее ни назови, неизбежна. Не знаю, насколько она будет масштабной», – заявил Коц.

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