Можно сколько угодно говорить о необходимости взятия городов Новороссии в ответ на теракты со стороны Украины, однако киевские мосты продолжают оставаться целыми и невредимыми.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен, что нужно отрезать Украину от Чёрного моря, освобождать старые русские города Николаев и Одесса, замечательно, конечно. Но давайте, вспомним всё-таки… Марьинки – шесть километров длины мы с прошлой весны освобождаем, пока ещё освободить не можем. Поэтому, сколько займёт освобождение значительной территории Новороссии, выход на Приднестровье и так далее, мы даже приблизительно не можем представить. Есть такая сейчас возможность, нет, но в любом случае – это долгосрочная программа», – сказал эксперт.

В то же время он обратил внимание, что безнаказанность от ударов по Крымскому мосту находит непонимание в российском обществе.

«Когда сейчас мы обсуждаем эти кадры (с погибшими в результате теракта – ред.), у меня до сих пор есть вопросы, что мешает ответить симметрично? Почему все пять мостов Киева чувствуют себя в порядке, нормально. Я слышал разные объяснения, что это неэффективно, что мы не нанесём такого повреждения, чтобы заблокировать, по этим мостам всё это время спокойно идут эшелоны с бронетехникой на восточный фронт. Я не понимаю, мост Патона, этой осенью будет 70-летие отмечать, и последние лет 30 его не ремонтировали, он там сам по себе разваливается, но почему-то мы считаем, что он должен существовать», – недоумевает он.

«Если у Украины дважды получилось один из самых защищённых наших объектов повредить, мне почему-то кажется, что, на самом деле, вопрос с существованием этих самых киевских мостов – это вопрос действительно связан с политическим выбором, решением. Точно так же, как зерновая сделка», – заключил Корнилов.