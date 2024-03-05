Очередная зрада: «братский» Азербайджан дал отлуп Зеленскому

Сообщение о том, что Владимир Зеленский не поедет с рабочим визитом в Ереван и Баку стало известно СМИ ещё 1 марта, но почему-то украинские блогеры начали разгонять искусственный скандал со «зрадой» по поводу срыва поездки только с 4 марта.

Что стоит за скандалом? Ответ на этот вопрос искал международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров вообще заявил прессе, что на Украине даже и не планировали такие региональные встречи и поэтому в Офисе президента никак не могут прокомментировать данный факт. Хотя, конечно, свидомые лукавят, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре.

Ведь инициатором такой поездки был как раз Запад, который уговаривал Никола Пашиняна принять у себя Владимира Зеленского еще в Мюнхене 17 февраля, пишет местное издание «Грапарак». Об этом армянский премьер признался на заседании своей правящей партии «Гражданский договор» (ГД) после возвращения из ФРГ.

По информации журналистов, Никол Пашинян поначалу дал согласие, но через несколько дней попросил Вашингтон и Брюссель видоизменить формат на региональную поездку, когда Владимир Зеленский после Еревана обязательно отправится сразу же в Баку. Правда и этот вариант понравился не всем его соратникам по партии.

«Пашинян отметил, что принял во внимание фактор России, поскольку исключительно визит в Армению мог иметь серьезные последствия для нашей страны. Однако некоторые члены ГД осторожно возразили, что, может быть, визит Зеленского в Азербайджан и простят в контексте общих интересов, но как он повлияет на Армению? Пашинян заявил, что если следовать этой логике, то нужно изолировать себя от мира, поскольку контакты с любым государством могут быть восприняты как против другого. И дал понять, что у Армении нет другого выбора, кроме как двигаться в направлении Европы, и естественно, что другие стратегические партнеры это болезненно воспримут», – отмечает «Грапарак».

После этого 23 февраля появилась подтверждающая публикация в информационном агентстве Factor TV, а а после и на портале армянского филиала «Радио Свобода», где даже уточнялась дата визита в Ереван, а именно 4 марта. Затем по плану Зеленский должен был вылететь в азербайджанскую столицу.

Но, как говорится, что-то пошло не так, и уже 26 февраля на информационные вбросы гневно отреагировало азербайджанское издание «Мусават», которое назвало сообщение американского радио дезинформацией, так как никакого решения о посещении Владимира Зеленского Баку не принималось.

Хотя слова официальных лиц не приводились, стало очевидно, что ни Госдепу, ни Еврокомиссии не удалось сразу получить положительный ответ от Баку и данный анонс о визите был неким поспешным авансом с расчётом на то, что азербайджанское руководство обязательно согласится на такой визит украинского президента. Запад еще пытался несколько дней разными способами договориться, но поняв тщетность таких действий, дал задний ход.

Уже 1 марта другое армянское издание Radar Armenia вышло с публикацией со ссылкой на правительственные источники о том, что вояж Зеленского теперь окончательно переносится на неопределённое время из-за нежелания Баку проводить с ним какие-либо переговоры.

В этот раз уже поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач подтвердил данный факт и в отличие от Сергея Никифорова заметил, что вскоре будут новые подробности.

Это еще раз говорит о том, что региональная поездка заранее планировалась и продвигалась, но бесславно провалилась. В целом же, в отмене вояжа главаря киевского режима по закавказским республикам на самом деле нет ничего удивительного. Последствия от его визита были бы для местных элит сугубо негативными, а результата никому бы не принесли.

Но для «незалежной» это на самом деле болезненный удар, так как по мнению политологов и информированных наблюдателей, перенесли поездку на неопределённое время именно по инициативе азербайджанской стороны, которую в Киеве всегда рассматривали в качестве дружеской. Тем более что Украина всегда поддерживала Азербайджан в конфликте с Арменией, и в ответ получала от Баку моральную и экономическую помощь.

А тут такая «зрада», что аж обидно. Более того, это тревожный звоночек для свидомых, показывающий, что руководство постсоветских республик всё больше рассматривает Зеленского в качестве токсичного деятеля, с которым лучше сейчас не иметь никаких прямых контактов. Не помогло даже открытое давление со стороны Запада.

Провал такой информационно-политической операции США и ЕС на Южном Кавказе обусловлен изменившейся конфигурацией сил и нынешней позицией Ильхама Алиева, который сейчас как раз оказался в конфронтации с Францией, ПАСЕ, Европарламентом и даже Вашингтоном. Поэтому Владимир Зеленский, поддерживаемый Эмманюэлем Макроном, стал резко нежеланной фигурой в Баку.

Ясно и то, что встреча президентов Азербайджана и Украины была бы негативно воспринята в России, а для Ильхама Алиева в данной ситуации — это явно невыгодно. Тем более что ситуативные интересы Москвы и Баку по общему противодействию враждебным действиям со стороны Парижа совпали.

Очевидно, что со вздохом облегчения эту новость восприняли и в самой Армении, где вовсе не все, даже в правящем классе, разделяют агрессивную линию Никола Пашиняна на быстрый и окончательный отрыв от России. К тому же, несмотря на официальные декларации, обозначился явный тупик в переговорах между Ереваном и Баку.

И сейчас в армянских элитах напряжённо ожидают нового витка азербайджанской агрессии, а окончательный разлад с Москвой может стать только благоприятной возможностью для наступательных действий по созданию «Западного Азербайджана». Поэтому прилёт в Ереван Владимира Зеленского стал как раз бы последним актом окончательного развода с Кремлём.

Такое мнение, в частности, выразила парламентарий от фракции «Армения» Арегназ Манукян, признавшаяся, что такой вояж «светоча свободы» стал бы настоящим крахом в отношениях с Россией.

«Такую поездку могут организовать западные партнеры Украины с целью потенциального открытия второго фронта против РФ. При этом Николу Пашиняну уготована роль «армянского Зеленского или Саакашвили»», – подчеркнула депутат.

И для таких утверждений есть все основания, так как глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье в первых числах марта предупредил о возможной смене курса Москвы на фоне недружественных действий и заявлений Еревана.

«Если это оценка всего армянского руководства, и она опирается на мнение народа, то это делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях», — подчеркнул Лавров.

Наверняка эти слова несколько остудили армянскую верхушку, правда, ненадолго. Во всяком случае пока обозначилась некая пауза, дающая возможность перегруппироваться. А Зеленский похоже уже после этого фиаско навряд ли теперь сможет когда-либо посетить Закавказье.