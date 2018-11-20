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20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Очередная зрада: Россия выходит в эфир на украинских авиачастотах

Российская Федерация “создает угрозу в воздушном пространстве Украины, вмешиваясь в роботу центров организации полетов Одесского и Днепропетровского подразделений ГП “Украэрорух”.

Об этом говорится в финансовом плане госпредприятия на 2019 год, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Российская Федерация вызывающе игнорирует принципы установления границ районов полетной информации, изложенные в Чикагской конвенции и Приложениях к ней, и осуществляет постоянные незаконные вмешательства в работу центров ОВД Одесского и Днепропетровского РСП с выходом в эфир на радиочастотах, принадлежащих Украине”, — сообщается в документе.

Также отмечается, что в связи с потерей Украиной Крыма ГП “Украэрорух” утратил контроль за преимущественной частью транзитного потенциала своего воздушного пространства, в частности касательно полетов из стран Европы в страны Азии и Ближнего Востока.

На территории Крыма осталось и структурное подразделение “Крымаэрорух”, стоимостью в 547 млн грн, а также другие активы ГП “Украэрорух”, стоимостью 17 млн грн.

Для возврата указанного имущества ГП “Украэрорух” планирует привлечь в следующем году международных юристов, заплатив им около 200 млн грн бюджетных средств.

Стоит отметить, что в документе не указано, по какому принципу состоится их отбор.

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