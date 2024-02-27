Очередной крымский ждун отправился в тюрьму

Любовь Смирнова.  
27.02.2024 13:57
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Украина, экстремизм


Убежденный заукраинец, тик-токер и «ждун» и Евгений Швед приговорен к 2,5 годам колонии за реабилитацию нацизма.

С июня прошлого года 30-летний мужчина находится под стражей в ожидании суда, и фактически полтора года уже отсидел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Убежденный заукраинец, тик-токер и «ждун» и Евгений Швед приговорен к 2,5 годам колонии за...

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Напомним, Швед в своих видеороликах куражился над СВО и российскими военнослужащими, а украинцам предлагал заказывать у него автомобильные детали, поскольку «через полгода наступит победа Украины». Тик-токер вещал из сарая, называя его «Шведский гараж».

Как объяснял сам Швед, он не видит смысла «вкидывать бабки» в ремонт, поскольку его после «победы Украины» могут депортировать как «москаля».

9 мая 2023 года он разместил текст, что это «мерзкий, ублюдочный, извращенный до глубины своей сути псевдопраздник, который вызывает у меня ужас с самого детства». После этой публикации Щвед попал в поле зрения «Крымского СМЕРШа», и далее им заинтересовались правоохранительные органы.

Традиционно после беседы с «товарищем майором» контент видео изменился на извинения перед всеми жителями Российской Федерации и благодарность за то, что «русские снова разбили шведов, русские – непобедимы!»

Злоумышленника задержали, заключили под стражу. Его действия следствие квалифицировало по ч.4 ст. 354.1 «реабилитация нацизма», за что предусмотрено наказание от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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