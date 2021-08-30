Очередное мигрантское побоище в Москве возмутило вице-спикера Госдумы

30.08.2021 22:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Очередная массовая драка мигрантов произошла в Москве. Стычка случилась в Некрасовке на улице Маресьева прямо на проезжей части, у одного из участников в руках было что-то наподобие кочерги.

В отделение доставили семерых приезжих и троих москвичей, всем им выписали административные штрафы на сумму до 1 тысячи рублей за мелкое хулиганство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой возмущен тем, что участников инцидента не депортировали из страны.

«Больше всего удивляет лояльность силовых служб, не нашедших в этом ничего, кроме «мелкого хулиганства». И чем это радикально отличается от драки в Кузьминках? После того эксцесса десятки человек были немедленно депортированы из России, туда же дорога и «героям» нынешних новостей», – написал Толстой в своем телеграм-канале.

С ним согласен журналист RT Максим Кононенко. Он проводит параллель между дракой мигрантов и сегодняшним решением о высылке из России белорусского комика Идрака Мирзализаде, оскорбившего русских.

«Параллельность истории с этим «комиком», которого за дурацкую шутку отлучили от мамки-кормилицы России ПОЖИЗНЕННО (как же я не люблю это слово) и историй с массовыми драками наших друзей с солнечного юга наводят на странные вопросы. Белорусский армянин уж точно не опаснее всех этих мрачных людей неизвестной культурной принадлежности с ножами в карманах. Но решение о шутнике принимает целое МВД, а то же самое МВД не видит в массовых драках не пойми кого в довольно публичных местах ничего такого особенного», – написал Конноненко.

В минувшие выходные в Москве случилось еще несколько массовых драк мигрантов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК провести проверку после побоища мигрантов на Бауманской улице в Москве.

Массовые драки мигрантов стали в последнее время обычными в крупных городах России. Только за июль они произошли в подмосковных Кузьминках, Апрелевке и в Одинцово. В драке в Кузьминках принимали участие 300 человек, 100 из них полиция задержала. 70 мигрантов были задержаны в Санкт-Петербурге после массовой драки около гостиницы «Белые ночи» 29 июля.

2,5 миллиона мигрантов в России в настоящее время работают без регистрации и заключения контрактов. Подавляющая часть мигрантов прибывает в Россию из стран СНГ, причем лидируют страны Средней Азии. Миграционный прирост населения России составляет 200 до 250 тыс человек в год.