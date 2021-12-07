Очередное судилище против Ермека Тайчибекова превратилось в откровенный спектакль

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Новый процесс против казахстанского русофила Ермека Тайчибекова в суде Павлодара прошел в ускоренном темпе при откровенном игнорировании судьей всех доводов обвиняемого и защиты.

Прокурор запросила для уже осужденного Тайчибекова пять лет лишения свободы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», процесс против Ермека Тайчибекова по обвинению «в оскорблении чести и достоинства» местного судьи Акетая, видео с гомосексуальными утехами человека максимально похожего на которого, якобы казахстанский русофил выложил на своей странице в соцсетях, длилось два дня.

Причем судья Джузбаева откровенно и в грубой форме проигнорировала право подсудимого ознакомиться с материалами дела, мотивировав это тем, что у того будет возможность для этого уже после процесса. А после того, как защита написала ходатайство об отводе судьи, грубо проигнорировала его. В знак протеста Ермек Тайчибеков отключился от онлайн- заседания и был подключен к нему только по заявлению адвоката.

«Вчера из-за задержки судьи вечером, Ермек опоздал на ужин, – рассказал адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов. – То есть, судья, ведя процесс, создала ситуацию, когда Ермек остался без ужина. Из-за того что Ермек находится в режимном объекте максимальной безопасности, условий как в СИЗО там нет, прием пищи – строго по расписанию. Опоздал, значит без пищи. Сегодня об этом сообщили, судья не отреагировала…. Похоже им не нужно исследования материалов дела, можно сразу выносить приговор. Судья сказала, что все доводы мы можем отразить в апелляции. Меня поражает скорость движения уголовного дела! Одним словом спектакль прошел на ура. Прокурор запросил 5 лет. Путем сложения приговоров общий срок – 12 лет».

В какой степени казахстанский суд удовлетворит требование прокурора Оспановой, станет ясно завтра в ходе оглашения приговора. При этом уже осужденному на семь лет Ермеку Тайчибекову после этого процесса предстоит еще один – об оскорблении Нурсултана Назарбаева, которого общественник назвал «маразматиком».

«Я бы попросил российскую общественность попробовать повторно обратиться в МИД и к президенту Владимиру Путину, чтобы пересмотрели отказ Ермеку в получении российского гражданства», – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» брат подсудимого Марлен Тайчибеков.