Очередной акт вандализма в Молдове: осквернён памятник павшим в Великой Отечественной войне

На памятнике комсомольцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Он расположен в райцентре Рышканы, неизвестные намалевали свастику и надпись на русском языке «ФАШИСТЫ».

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«Всего несколько дней назад молодежная организация “Next Generation”, при поддержке политической партии “Renastere-Возрождение”, взяли инициативу в свои руки в городе Рышканы, покрасили памятник комсомольцам, павшим в Великой Отечественной Войне, очистили территорию, собрали мусор. Спустя всего 3 дня все было загажено и осквернено. Твари, не умеющие ценить подвиг, благодаря которому все мы сегодня живём под мирным небом, продолжают делать единственное, что умеют в этой жизни – портить и разрушать!», – сообщил депутат парламента Молдовы Александр Нестеровский.

«Оскверненный вандалами памятник, расположенный на территории Агропромышленного колледжа, находится в глубине паркового массива. То есть туда необходимо было прийти СПЕЦИАЛЬНО. Специально для того, чтобы надругаться. Второй важный момент – надписи сделаны на русском языке. За последние 15 лет все надписи подобного рода наносились выродками исключительно на латинице. Предполагаю, что эта акция заказная. Кто заказчики? – спросите Вы…

Можно начать со зданий на проспекте Штефана Великого, расположенных друг напротив друга [президентский дворец и здание парламента. – ред.]. Можно поискать пониже, в районе и в самом городе», – написал в своём телеграм-канале «Солдат Победы» лидер Поискового движения Молдовы Алексей Петрович.