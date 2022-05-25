Очередной демарш Гагаузии против Кишинева: республика выступила против ЛГБТ-пропаганды

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Народное собрание Гагаузии (автономия в составе Молдовы) приняло сегодня постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери)».

В частности, депутаты высказались категорически против проведения фестиваля ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд», проведение которого намечено в Кишиневе на 13-19 июня.

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Гагаузские народные избранники назвали фестиваль «сатанинским мероприятием», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь такого не будет. Мы такого не потерпим. Наши дети должны расти в нормальных семьях», — сказал депутат Иван Димитрогло.

Депутат Петр Фазлы заявил, что пропаганда нетрадиционных взаимоотношений между людьми «идет в ущерб нашим христианским устоям». Его коллега Григорий Кадын предложил более широко в этом году отметить в Гагаузии День семьи, любви и верности, 6 июля.

Зампредседателя Исполкома Гагаузии Олеся Танасогло дала понять, что исполнительная власть республики поддержит решение местного парламента, как это было в случае закона, разрешающего использовать георгиевские ленты вопреки запрету властей в Кишиневе.

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги.

Вдохновившись примером кураторов, Молдова назначила послом в США Виорела Урсу, который является открытым гомосексуалистом. А депутат правящей партии Михай Попшой пообещал рассмотреть возможность вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.