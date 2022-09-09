Очередной хизб-террорист получил 11 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Суд вынес приговор Яшару Шихаметову за участие в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Шихаметов был задержан в феврале прошлого года в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В интересах указанной террористической организации осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, также изучал и хранил по месту своего жительства идеолого-пропагандистские материалы», — говорится в сообщении Южного окружного военного суда, который рассматривал дело.

Шихаметову назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме.

Накануне во время рассмотрения дела в суде 52-летнему обвиняемому стало плохо – поднялось давление. Медики «скорой помощи» сделали ему укол и сообщили суду, что состояние подсудимого позволяет продолжать заседание, что со стороны группы поддержки Шихаметова расценили как «давление правоохранителей на медицинских работников». Со своей стороны, судья отказал в удовлетворении ходатайства защиты про объявление перерыва.

Один из активистов Валерий Григорь, позиционирующий себя как русский мусульманин, уже не первый раз присутствует на заседаниях в Ростове по делу о крымской ячейке запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир».

«Приехал поддержать брата, выразить свою гражданскую позицию и несогласие с репрессиями, проводимыми ФСБ в Крыму с 2015 года над мусульманами, над крымскими татарами», – цитирует его группа «Крымская солидарность», которая ведет репортажи с судебных заседаний.

С января 2015 года в Крыму начали задерживать сторонников «Хизб ут-Тахрир». Сами себя они позиционируют как общественное движение, не имеющее экстремистского подтекста. Но своей целью «Хизб ут-Тахрир» провозгласила создание всеобщего мирового исламского государства (халифата), живущего по законам шариата. Происламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России с 2003 года.

На Украине деятельность этой организации не пресекалась, поэтому после вхождения Крыма в состав РФ сторонники «Хизб ут-Тахрир» оказались вне закона.

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ задержали пятерых участников и организаторов ячейки на территории Республики Крым и еще одного в Севастополе. Двое сторонников «Партии исламского освобождения» уже приговорены к 13 годам колонии за участие в деятельности террористической организации и покушение на насильственный захват власти. Их главарь получил 17 лет колонии.